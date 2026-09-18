Rockstar выпустила первые треки из саундтрека GTA 6 - главной премьерой стала новая песня Travis Scott

Rockstar Games представила первые композиции из официального саундтрека Grand Theft Auto 6. Шесть оригинальных треков уже доступны для прослушивания, тогда как полный альбом выйдет 19 ноября — одновременно с самой игрой.

Главной премьерой стал RHYNO от Travis Scott. В стартовый набор также вошли That’s It Yung Lean при участии Future и Metro Boomin, Last Thing You Need Morgan Wallen, Macacoa 2000 Rauw Alejandro, Bright Lights, Big City Кита Ричардса и Sexy Magic от CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. и Etienne de Crécy.

Все шесть композиций были записаны специально для Grand Theft Auto 6. Таким образом, Rockstar уже начала знакомить игроков с музыкальной атмосферой будущей игры задолго до её релиза, не ограничиваясь привычным подбором уже существующих хитов.

При этом представленные песни станут лишь частью масштабного музыкального наполнения GTA 6. В самой игре традиционно ожидается большое количество лицензированных композиций, а отдельные знакомые треки уже звучали в официальных трейлерах.

Полный Grand Theft Auto VI: The Album поступит в продажу 19 ноября. В тот же день Grand Theft Auto 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.