Rockstar выпустила первый официальный мерч GTA 6 - но купить его не получится

Rockstar Games впервые отправила избранным создателям контента официальный физический мерч, посвящённый GTA 6. Правда, обычные игроки пока не смогут его приобрести.

Австралийский YouTube-блогер TGG, также известный как The Gaming Gorilla, показал подарок от Rockstar — неоновую LED-вывеску с логотипом GTA 6. По словам блогера, таких экземпляров существует всего четыре.

TGG получил её после того, как побывал в Rockstar North на эксклюзивном показе игры. Тогда он около трёх часов наблюдал за тем, как один из руководителей студии демонстрировал ему GTA 6.

Похожую вывеску также получил испанский контент-мейкер El Rubius. Возможно, Rockstar изготовила несколько дополнительных экземпляров для других участников закрытого показа, однако точное количество пока неизвестно.

Покупатели при этом остались ни с чем — Rockstar не продаёт эту версию мерча. TGG уже заявил, что собирается оставить вывеску на заднем плане своих видео на долгие годы.

Это первый официальный физический предмет, связанный с GTA 6, не считая будущего издания игры в формате код в коробке. Впрочем, после релиза вполне может появиться полноценная линейка товаров — у Rockstar уже есть официальный магазин с мерчем по другим играм студии.

Пока неизвестно, подготовит ли Rockstar коллекционное издание GTA 6 или другие эксклюзивные предметы. С учётом огромного интереса к игре спрос на подобный мерч наверняка будет высоким.