Rockstar выпустила первый официальный мерч GTA 6 - но купить его не получится

Rockstar Games впервые отправила избранным создателям контента официальный физический мерч, посвящённый GTA 6. Правда, обычные игроки пока не смогут его приобрести.
Австралийский YouTube-блогер TGG, также известный как The Gaming Gorilla, показал подарок от Rockstar — неоновую LED-вывеску с логотипом GTA 6. По словам блогера, таких экземпляров существует всего четыре.
TGG получил её после того, как побывал в Rockstar North на эксклюзивном показе игры. Тогда он около трёх часов наблюдал за тем, как один из руководителей студии демонстрировал ему GTA 6.
Похожую вывеску также получил испанский контент-мейкер El Rubius. Возможно, Rockstar изготовила несколько дополнительных экземпляров для других участников закрытого показа, однако точное количество пока неизвестно.
Покупатели при этом остались ни с чем — Rockstar не продаёт эту версию мерча. TGG уже заявил, что собирается оставить вывеску на заднем плане своих видео на долгие годы.
Это первый официальный физический предмет, связанный с GTA 6, не считая будущего издания игры в формате код в коробке. Впрочем, после релиза вполне может появиться полноценная линейка товаров — у Rockstar уже есть официальный магазин с мерчем по другим играм студии.
Пока неизвестно, подготовит ли Rockstar коллекционное издание GTA 6 или другие эксклюзивные предметы. С учётом огромного интереса к игре спрос на подобный мерч наверняка будет высоким.
ждём на озоне и вб
Китайцы быстро начнут пластиковые реплики делать, перекупы на всех маркетплейсах ими все завалят.
TGG уже заявил, что собирается оставить вывеску на заднем плане своих видео на долгие годы.
Мда для кого-то это последняя часть GTA в его жизни (так что надо наслаждаться!) и ждать RDR 3=)
Китайцы поправят эту несправедливость )