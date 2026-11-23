23 ноября 2026 года GTA 6 получила обновление версии 1.002.002. На PS5 патч занимает около 604 МБ, а на Xbox Series X/S — примерно 1,6 ГБ. Rockstar Games пока не опубликовала список изменений, поэтому остаётся только гадать, какие проблемы разработчики решили исправить на этот раз.

Это уже третье обновление игры с середины ноября. Первое, под номером 1.002.000, вышло 13 ноября — ещё до релиза — и весило около 1 ГБ на PS5. Спустя три дня Rockstar выпустила версию 1.002.001 размером примерно 600 МБ. Ни для одного из этих патчей студия не предоставила официального описания изменений.

Нынешнее обновление особенно интересно на фоне жалоб владельцев PS5 на вылеты с ошибкой CE-108255-1. По сообщениям игроков, проблема чаще всего возникает во время ранней миссии Pipework, когда герой берётся за вантуз у раковины. Пока неизвестно, устраняет ли новый патч эту неполадку, поэтому пользователям предстоит проверить его эффективность самостоятельно.

Впрочем, сообщество беспокоят не только технические проблемы. Некоторые игроки опасаются, что Rockstar могла заодно исправить различные игровые эксплойты — в частности, связанные с видом от первого лица и быстрым заработком денег. Подтверждений этому нет, как и информации о том, что именно изменилось в версии 1.002.002.

GTA 6 вышла 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S. Ещё до релиза игра разошлась тиражом 32,5 миллиона копий. Версию для ПК Rockstar пока не анонсировала.