В Grand Theft Auto VI обнаружили необычную сатирическую рекламу, высмеивающую военные шутеры в духе Call of Duty и негативное отношение к профсоюзам. Однако шутка оказалась особенно неоднозначной на фоне событий внутри самой Rockstar Games, где сотрудники голосуют по вопросу профсоюзного представительства, а 31 бывший работник компании оспаривает своё увольнение в суде.

В GTA VI представлено множество радиостанций, на которых звучат не только сотни музыкальных композиций, но и выступления ведущих, а также реклама вымышленных фильмов, книг, телевизионных шоу и видеоигр. Среди таких объявлений обнаружилась реклама Righteous Slaughter: Domestic Infection — новой части вымышленной серии военных шутеров, которая давно используется Rockstar для пародирования Call of Duty.

Согласно сюжету рекламного ролика, главной угрозой для страны стала загадочная болезнь, заставляющая людей думать «непатриотично». Одним из симптомов заражения так называемой «либеральной заразой» оказывается желание получать справедливую зарплату и объединяться в профсоюзы.

Ближе к концу рекламы двое солдат, участвующих в борьбе с опасной инфекцией, обсуждают условия своей службы. Один из них жалуется, что они выполняют задание без социальных гарантий и какой-либо защищённости, после чего осторожно предлагает задуматься о создании профсоюза. Его товарищ немедленно приходит в ужас и сообщает по радиосвязи, что сослуживец заражён.

На первый взгляд это вполне типичная для Rockstar Games сатира, высмеивающая консервативные представления, нередко встречающиеся в американских военных боевиках. Солдаты в подобных произведениях изображаются защитниками национальных ценностей, однако в пародии GTA VI сама идея улучшения условий труда воспринимается как опасная угроза.

Тем не менее обстоятельства внутри Rockstar придают этой шутке дополнительный смысл. В Великобритании продолжается судебное разбирательство, связанное с увольнением 31 сотрудника студии. Бывшие работники утверждают, что компания избавилась от них из-за участия в профсоюзной деятельности. Rockstar отвергает эти обвинения.

Параллельно действующие сотрудники компании голосуют по вопросу официального признания профсоюза. На момент публикации обе стороны судебного спора ожидают решения судьи.

В такой ситуации внутриигровая реклама воспринимается совершенно иначе. Возникает впечатление, будто авторы сатирического ролика намеренно обращают свою шутку не только против стереотипов военных шутеров, но и против руководства собственной компании, а также её материнской корпорации Take-Two Interactive. Впрочем, это лишь интерпретация журналистов, а не подтверждённое намерение разработчиков.

Недавно разработчик Rockstar и участник профсоюза Нестор Уриарте в статье для The Guardian выступил за официальное признание объединения сотрудников. По его мнению, работники всех подразделений должны получать справедливую долю от успеха игр, в создании которых они участвовали. Он подчеркнул, что если проекты Rockstar устанавливают высокие стандарты для всей индустрии, то зарплаты, условия труда и премии сотрудников тоже должны соответствовать этому уровню.

Уриарте также заявил, что независимо от результатов голосования профсоюз продолжит добиваться улучшения условий труда как внутри Rockstar, так и в игровой индустрии в целом.

В результате небольшая сатирическая реклама в GTA VI оказалась неожиданно тесно связана с реальными событиями вокруг её создателей. И хотя Rockstar традиционно не упускает возможности высмеять общественные и политические противоречия, на этот раз объектом подобной иронии невольно стала сама компания.