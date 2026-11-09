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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 292 оценки

Rockstar выставила на продажу реальный суперкар Grotti Cheetah из GTA 6 за 1 миллион фунтов

RedDay13 RedDay13

Rockstar Games начала продавать настоящий автомобиль Grotti Cheetah, созданный по мотивам суперкара из вселенной Grand Theft Auto VI. Цена машины составляет 1 миллион фунтов стерлингов (около 110 560 000 рублей).

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Автомобиль выставлен в универмаге Selfridges в Лондоне в рамках временного поп-ап магазина GTA VI. Над его созданием Rockstar работала совместно с известной тюнинг-ателье West Coast Customs. Это не декоративный макет, а полностью рабочий автомобиль: под капотом установлен 4,9-литровый двигатель V8, занижена подвеска, а салон отделан итальянской кожей.

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Купить машину через обычную корзину на сайте нельзя. Покупателям придется воспользоваться услугой персонального шопинга Selfridges. Поп-ап магазин будет работать до 28 ноября. Помимо Cheetah, West Coast Customs воссоздала еще пять моделей из игры: Emerus, Coquette, Buccaneer, Manana и Tempesta.

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Комментарии:  27
Ваш комментарий
Зелимхам Ибрагим

Играть в жэтэа еще можно, но проявлять лояльность в виде тачек