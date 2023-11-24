Rockstar якобы начала рассылать письма с "деталями и датами" скорого анонса GTA 6

Прошло десятилетие с момента выхода GTA 5, и вот уже несколько дней осталось до того, как Rockstar Games наконец-то представит GTA 6, и сдержать свое волнение практически невозможно. Судя по всему, Rockstar Games не менее взволнована, поскольку начала рассылать электронные письма игрокам, чтобы прорекламировать предстоящий трейлер.

Член команды QA Capcom USA, известный как Nima on X, сообщил, что получил письмо от Rockstar Games, касающееся предстоящего анонса GTA 6. Nima не сообщил никаких подробностей о письме, кроме имени отправителя - RGSYNC PR, а также заголовка, гласящего "[Важно] Раскрытие следующей главы".

Пользователь добавил, что письмо содержит некоторые "детали и даты" касательно предстоящего анонса. Выкладывать полную версию письма он отказался, но не исключено, что информация каким-то образом попадет в сеть.

На первый взгляд может показаться необычным, что Rockstar Games отправляет письмо сотруднику Capcom USA по поводу одной из своих игр. Однако эти две компании связывают давние отношения: с 2003 по 2008 год Capcom занималась изданием всех игр серии GTA, начиная с GTA 3 и заканчивая GTA 4, в Японии. Принадлежность Nima к Capcom USA также может быть случайным совпадением, и они входят в список журналистов компании-разработчика, составленный еще до их нынешней работы. Если заглянуть в его аккаунт на X, то можно обнаружить сообщения о получении копий рецензий для тестирования таких игр, как Saints Row.

Учитывая столь скудную информацию, предоставленную Nima, и отсутствие других известных на данный момент случаев отправки подобных писем другим людям, трудно проверить достоверность сообщения. Однако общение конкурирующих студий друг с другом не является чем-то необычным, поскольку это помогает обеим сторонам планировать релизы, чтобы они не конфликтовали с другими играми.

Rockstar Games пока не сделала официального заявления о том, когда будет представлена GTA 6, сообщив лишь, что это произойдет в начале декабря. Многие указывают на церемонию The Game Awards, которая состоится 6 декабря. Это будет отличная площадка для Rockstar Games, чтобы выпустить трейлер, возможно, самой долгожданной игры всех времен, но компания также может решить выпустить его раньше, поскольку франшиза достаточно популярна, и ей не нужно использовать другую площадку для привлечения внимания.