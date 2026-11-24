Rockstar Games добилась удаления всех форков Leonida - проекта, который пытался обеспечить запуск утёкшей версии GTA 6 для Xbox на компьютерах. После того как первоначальная разработка столкнулась с вмешательством правообладателя, энтузиасты пытались продолжить работу над ней в отдельных копиях репозитория, однако теперь и они стали недоступны.

Leonida использовала метод статической перекомпиляции, позволяющий адаптировать исполняемый код консольной игры для запуска на ПК. Проект привлёк большое внимание после публикации недостающего файла Xbox-сборки GTA 6: энтузиасты смогли запустить игру на компьютерах и добиться первых результатов, хотя до полноценной работы было ещё далеко.

После закрытия первоначальных площадок Leonida некоторые участники создали форки репозитория, чтобы сохранить код и продолжить разработку независимо от основной команды. Однако, судя по последним сообщениям, Rockstar направила новые жалобы, в результате которых были удалены и эти копии.

Это очередной шаг компании против неофициальных попыток перенести GTA 6 на ПК. Ранее Rockstar уже добилась закрытия Discord-сервера Leonida, а руководители проекта объявили об уходе. Несмотря на удаление форков, другие энтузиасты продолжают исследовать утёкшую сборку и искать способы запустить игру на компьютерах.