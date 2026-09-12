Rockstar заплатит миллионы за рекламу GTA 6. Но не все в восторге: "Это не стоит никаких денег"

GTA 6 появится на пляжах Майами ещё до выхода игры. Комиссия Майами-Бич проголосовала (4 голоса «за», 3 — «против») за начало переговоров с Rockstar Games о проведении рекламной кампании. Город может получить за эту сделку около 4 миллионов долларов, однако сама идея вызвала серьёзные споры.

Согласно имеющейся информации, изначально Rockstar предложила около 3 миллионов долларов, но представители города намерены добиться более высокой суммы. Реклама будет размещена ненавязчиво: на шезлонгах и зонтиках, обслуживаемых компанией Boucher Brothers. Вместо полного названия «Grand Theft Auto» в кампании будут использоваться преимущественно римские цифры «VI» или отсылки к Вайс-Сити (Vice City)

Кампания запланирована на период с 15 октября по конец 2026 года. При этом реклама GTA 6 не появится на муниципальных объектах, таких как городские достопримечательности или вышки спасателей. Также промоакция не будет проводиться во время декабрьской выставки Art Basel.

Решение вызвало жаркие дебаты среди членов комиссии. Дэвид Суарес продемонстрировал фрагменты из GTA 5 и новейшие кадры из GTA 6, выступив против ассоциации бренда города с серией игр, изображающей преступность и насилие. «Я не думаю, что это стоит каких-либо денег», — заявил он. Однако другие члены совета возразили: поскольку Майами и так будет играть важную роль в GTA 6, городу следует воспользоваться этой финансовой возможностью. Таня Кацофф Бхатт отметила, что доходы могут составить до 4 миллионов долларов; эти средства помогли бы профинансировать, в частности, реконструкцию спортивной площадки Flamingo, на которую сейчас не хватает денег.

Споры вышли за пределы комиссии. Шериф округа Майами-Дейд Рози Кордеро-Штуц также раскритиковала эту идею, заявив, что чиновникам стоит задуматься о посыле, который несет в себе продвижение вымышленного мира, основанного на преступности.