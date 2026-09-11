Rockstar заявила о слежке за разработчиками GTA 6 с помощью дронов и попытках шантажа

Во время разбирательства по делу об увольнении 34 сотрудников Rockstar Games компания раскрыла новые подробности о мерах безопасности вокруг GTA 6. По словам представителей студии, разработчики сталкивались не только с утечками и взломами, но и с преследованием с помощью дронов и попытками шантажа со стороны хакерских групп.

Rockstar утверждает, что злоумышленники отправляли дроны к офисам студии, чтобы следить за разработчиками через окна. Кроме того, хакерские группы якобы пытались шантажировать компанию, причём некоторые подобные инциденты произошли всего за несколько недель до начала слушаний.

В ходе разбирательства Rockstar также рассказала о Discord-сервере под названием «Room C», где находились более 300 человек, включая действующих и бывших сотрудников, представителей других компаний и как минимум одного журналиста. Студия утверждает, что в этом канале активно обсуждалась внутренняя информация о разработке GTA 6, из-за чего считала его серьёзной угрозой безопасности.

Бывшие сотрудники с такой трактовкой не согласны. По их словам, сервер в первую очередь использовался для деятельности профсоюза Rockstar Game Workers Union, а не для распространения секретов GTA 6. Они также утверждают, что участникам не дали возможности пройти обычную дисциплинарную процедуру перед увольнением.

Разбирательство продолжается и должно продлиться до 16 октября. В дальнейшем слушания могут раскрыть ещё больше подробностей о ситуации внутри Rockstar во время разработки GTA 6, которая за последние годы сопровождалась крупными утечками, взломами и другими инцидентами с безопасностью.