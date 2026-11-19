Роджер Крейг Смит, известный по озвучке Соника, Эцио из Assassin’s Creed и Криса Редфилда из Resident Evil, поделился советом с актёрами, которым предстоит исполнить главные роли в Grand Theft Auto 6. По его мнению, им стоит приготовиться к совершенно новому уровню внимания со стороны публики: после официального объявления их имена моментально станут известны миллионам игроков.

В интервью PCGamesN актёр рассказал, что популярность крупной игровой серии способна кардинально изменить жизнь исполнителей. Поклонники начнут следить за их социальными сетями, интересоваться личными увлечениями и искать возможности встретиться лично. Некоторые будут приносить копии игры, чтобы получить автограф. Сам Смит хорошо знаком с подобным вниманием, хотя признаётся, что когда-то даже не мог представить, насколько необычным окажется этот опыт.

В качестве примера он вспомнил реакцию поклонников на первый трейлер GTA 6. Некоторые зрители решили, что узнали его голос или внешность, и спрашивали, действительно ли он участвует в проекте. Смиту приходилось объяснять, что к игре Rockstar он отношения не имеет.

Главный совет, который актёр хотел бы дать своим коллегам, довольно прост: наслаждаться происходящим. По его словам, индустрия развлечений устроена так, что публика быстро переключается с уже достигнутого успеха на вопрос о следующих проектах. Поэтому важно не забывать ценить момент, пока внимание приковано именно к тебе.

При этом Смит не считает себя человеком, который знает универсальный рецепт успеха. Несмотря на внушительный список ролей, он подчеркнул, что сам до сих пор не всегда понимает, как оказался там, где находится сейчас, и каждый актёр проходит собственный путь.

Личности исполнителей главных ролей GTA 6 пока раскрыты не полностью. Однако Манни Л. Перес, которой приписывают роль Люсии, уже получила номинацию на The Game Awards в категории за лучшую актёрскую работу. С выходом игры внимание к ней и другим участникам проекта наверняка возрастёт, а советы Смита могут оказаться особенно актуальными для тех, кому предстоит впервые столкнуться с мировой известностью.