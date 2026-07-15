Российские магазины повысили цены на PlayStation 5 со стартом предзаказов GTA VI

На российском рынке зафиксирован очередной рост цен на игровые консоли PlayStation 5 до 50%.

Так, в ряде магазинов стоимость отдельных моделей увеличилась на 20–50% по сравнению с уровнем нескольких месяцев назад. Первоначально подорожание связывали с дефицитом чипов памяти, однако новая волна роста цен пришлась на летний период — вскоре после открытия предзаказов на Grand Theft Auto VI.

Сильнее всего подорожала флагманская PlayStation 5 Pro. Если весной консоль можно было приобрести примерно за 75 тыс. руб., то теперь в некоторых розничных магазинах ее стоимость превышает 100 тыс. руб.

При этом на маркетплейсах еще сохраняются предложения по более низким ценам. В частности, некоторые продавцы продолжают реализовывать консоли по стоимости, близкой к прежнему уровню.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Ожидается, что на PlayStation 5 Pro игра предложит улучшенную графику по сравнению с базовой версией консоли. GTA VI уже доступна для предзаказа для пользователей с иностранными аккаунтами. Игра предлагается только в цифровом виде — дискового издания не существует.