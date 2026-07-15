Российские магазины повысили цены на PlayStation 5 со стартом предзаказов GTA VI

На российском рынке зафиксирован очередной рост цен на игровые консоли PlayStation 5 до 50%.
Так, в ряде магазинов стоимость отдельных моделей увеличилась на 20–50% по сравнению с уровнем нескольких месяцев назад. Первоначально подорожание связывали с дефицитом чипов памяти, однако новая волна роста цен пришлась на летний период — вскоре после открытия предзаказов на Grand Theft Auto VI.
Сильнее всего подорожала флагманская PlayStation 5 Pro. Если весной консоль можно было приобрести примерно за 75 тыс. руб., то теперь в некоторых розничных магазинах ее стоимость превышает 100 тыс. руб.
При этом на маркетплейсах еще сохраняются предложения по более низким ценам. В частности, некоторые продавцы продолжают реализовывать консоли по стоимости, близкой к прежнему уровню.
Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Ожидается, что на PlayStation 5 Pro игра предложит улучшенную графику по сравнению с базовой версией консоли. GTA VI уже доступна для предзаказа для пользователей с иностранными аккаунтами. Игра предлагается только в цифровом виде — дискового издания не существует.
Покупать по завышенным ценам устаревший хлам приставку 2020 года -где графика уровня 2015 годов а потом еще игры по 10к и играть в 720р в 30 фпс это нечто 🤦
Да кому нужен этот кусок гамна? Даже за 30ку не взял бы про версию
Реально, отдай 100к за устаревшую консольку, еще и жри игори по 10-ке. 😅 Лучше купить приличную видюху на эти деньги и наслаждаться бесплатными играми на пк.
Я жду на пк , не дергаюсь .
Хомяки сожрут всё! Я ещё раз повторяю! Сожрут и добавки попросят, прямо на лицо со словами: "ммм, какая вкусная водичка"!