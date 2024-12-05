Ровно год назад вышел первый трейлер Grand Theft Auto 6, и с тех пор об игре ничего не слышно

Время летит незаметно: сегодня, 5 декабря 2024 года, исполнился ровно год с тех пор, как Rockstar Games выпустила первый трейлер долгожданной игры Grand Theft Auto 6. В последние недели (а также в последние месяцы) появилась фанатская теория о том, что Rockstar Games готовилась показать второй трейлер игры, но, к сожалению, ничего не произошло.
За год Rockstar Games не опубликовала никаких новостей относительно Grand Theft Auto 6, только то, что игра не была отложена и по-прежнему запланирована на 2025 год, в период с сентября по декабрь.
Несмотря на отсутствие новостей относительно игры, в то же время первый трейлер Grand Theft Auto 6 побил несколько рекордов на нескольких платформах и в социальных сетях. Просто чтобы вы имели представление: ровно за один год первый трейлер Grand Theft Auto 6 собрал невероятные 224 099 672 просмотров, и это число продолжает расти с каждым днём.
Для сравнения: трейлеру Grand Theft Auto V потребовалось 13 лет, чтобы набрать 114 миллионов просмотров на YouTube. У него также больше просмотров, чем у всех видеороликов Red Dead Redemption 2 вместе взятых.
Как уже упоминалось, игра выйдет в 2025 году для PlayStation 5 и Xbox Series S|X, а в будущем появится версия для ПК. Действия Grand Theft Auto 6 будут происходить в Леониде, штате в вымышленном городе Вайс-Сити. В Grand Theft Auto 6 будет два главных героя, и оба играбельны, это Люсия и Джейсон, которые, кстати, в игре тоже изображены как парочка преступников, это очень заметно в трейлере.
Что касается истории и других персонажей, пока ничего не раскрыто, но, судя по трейлеру, как и в Grand Theft Auto V, действие игры будет происходить в наши дни, а также должен присутствовать популярный онлайн-режим.
Вот бы и этой бездарной новости не слышать.
Срочная новость - новостей нет. Гениально.
спасибо что напомнили, новость ради новости
Когда публикуешь свежие новости сюда, модерация отклоняет материал, но когда публикуют подобные бессмысленные новости это норм 🤦🏻♂️
Модераторы инвалиды реально
даже когда нет новостей по ГТА, это всё равно новость)))
Такого тупово повода для написания новости, я ёще не видел.
хоть бы пиксель один загрузили с игрового мира, разбирали бы ещё годик
придумали бы ещё 10 теорий заговора по миру гта
Вот такие новости нормальные - я еще думал, опубликует ли кто информацию про это😉
Вообще удивительно как они взялись за 6ю, ведь пятая ещё успешно доится.
Об игре-то как раз постоянно слышно - недели не проходит без поста о ней. А Рокам видимо пока неохота разворачивать рекламную компанию на полную. Бренд достаточно громкий и дорогой, он уже сам по себе создаёт события, вот издатель и не парится с раскруткой.
Когда придёт время, даже глухие кроты-маразматики в норах западной Боснии и Герцеговины будут знать про выход этой игры:)
епты год уже прошел🤦🏻♂️Вот поэтому и делают игры десятилетиями
Завтрашняя новость:
Год и один день назад, вышел первый трейлер GTA6.
То есть, жизнь, с каждым днём обретает новый смысл ...
Расходимся, посоны, нас нае...али))
Показали трейлер, геймплея не было. Вон TES 6 трейлер тоже показывали в 2018
Пролет камеры по пререндеренной карте это трейлер?
Ну по гта6 был именно трейлер игры хоть какой. По тес6 показали анонс, не более. в первом случае верим что игра разрабатывается хотя бы
И не будет слышно, еще пару лет.
На т2 упадет метеор, ГТА6 не будет всё, все рады.