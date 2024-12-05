Ровно год назад вышел первый трейлер Grand Theft Auto 6, и с тех пор об игре ничего не слышно

Время летит незаметно: сегодня, 5 декабря 2024 года, исполнился ровно год с тех пор, как Rockstar Games выпустила первый трейлер долгожданной игры Grand Theft Auto 6. В последние недели (а также в последние месяцы) появилась фанатская теория о том, что Rockstar Games готовилась показать второй трейлер игры, но, к сожалению, ничего не произошло.

За год Rockstar Games не опубликовала никаких новостей относительно Grand Theft Auto 6, только то, что игра не была отложена и по-прежнему запланирована на 2025 год, в период с сентября по декабрь.

Несмотря на отсутствие новостей относительно игры, в то же время первый трейлер Grand Theft Auto 6 побил несколько рекордов на нескольких платформах и в социальных сетях. Просто чтобы вы имели представление: ровно за один год первый трейлер Grand Theft Auto 6 собрал невероятные 224 099 672 просмотров, и это число продолжает расти с каждым днём.

Для сравнения: трейлеру Grand Theft Auto V потребовалось 13 лет, чтобы набрать 114 миллионов просмотров на YouTube. У него также больше просмотров, чем у всех видеороликов Red Dead Redemption 2 вместе взятых.

Как уже упоминалось, игра выйдет в 2025 году для PlayStation 5 и Xbox Series S|X, а в будущем появится версия для ПК. Действия Grand Theft Auto 6 будут происходить в Леониде, штате в вымышленном городе Вайс-Сити. В Grand Theft Auto 6 будет два главных героя, и оба играбельны, это Люсия и Джейсон, которые, кстати, в игре тоже изображены как парочка преступников, это очень заметно в трейлере.

Что касается истории и других персонажей, пока ничего не раскрыто, но, судя по трейлеру, как и в Grand Theft Auto V, действие игры будет происходить в наши дни, а также должен присутствовать популярный онлайн-режим.