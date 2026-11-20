Один из руководителей польской студии CD Projekt RED Михал Новаковский выразил восхищение новой частью Grand Theft Auto, назвав ее «шедевром». Топ-менеджер поздравил команду Rockstar Games с громким релизом и отметил, что планирует лично изучать мир игры в ближайшие несколько месяцев.

Успех новинки оказался примечательным еще и потому, что GTA VI отобрала лидерство по числу предварительных заказов у флагманского проекта самой CD Projekt RED — Cyberpunk 2077. Если научно-фантастический экшен польской студии в свое время собрал 8 миллионов предзаказов, то новая игра Rockstar, по оценкам экспертов, разошлась предварительным тиражом почти в 15 миллионов копий.

«Rockstar Games создала шедевр, который я собираюсь исследовать в ближайшие недели и месяцы. Огромные поздравления всей команде, работавшей над игрой. Достичь того, что вы только что сделали, невероятно сложно. Снимаю шляпу перед всеми вами», — поделился впечатлениями Новаковский.

Восторг разработчика разделяют и профильные журналисты. В прессе проект уже успели окрестить «беспрецедентным», подчеркнув, что в рамках своего жанра и поставленных задач игра максимально близка к совершенству.

Выход GTA VI состоялся 19 ноября на консолях PlayStation 5 и Xbox Series, завершив 13-летнее ожидание поклонников культовой серии.