Руководитель разработки GTA 6 подтвердил 30 к/с на консолях - по крайней мере на данный момент

Руководитель разработки и содиректор Rockstar North Роб Нельсон подтвердил, что на данный момент все консольные версии Grand Theft Auto 6 работают с производительностью 30 кадров в секунду. При этом он подчеркнул, что это не означает окончательное решение: команда ещё консультируется с техническими специалистами, чтобы определить, удастся ли реализовать режим 60 к/с к релизу или добавить его позже.

Rockstar пока не раскрывает разрешение, графические режимы, поддержку трассировки лучей и другие технические характеристики.

По мнению технических аналитиков Digital Foundry, главным ограничением является процессор, а не графический чип. Огромный открытый мир, плотный трафик, большое количество NPC, сложная физика и симуляция города создают настолько высокую нагрузку на CPU, что даже PS5 Pro вряд ли сможет обеспечить стабильные 60 к/с. В качестве более реалистичной альтернативы эксперты называют 40 к/с на телевизорах с частотой 120 Гц.

Пока же официальная позиция Rockstar остаётся простой: 30 кадров в секунду — текущий рабочий показатель, а окончательные технические параметры объявят позже.