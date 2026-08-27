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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 088 оценок

Руководитель разработки GTA 6 подтвердил 30 к/с на консолях - по крайней мере на данный момент

monk70 monk70

Руководитель разработки и содиректор Rockstar North Роб Нельсон подтвердил, что на данный момент все консольные версии Grand Theft Auto 6 работают с производительностью 30 кадров в секунду. При этом он подчеркнул, что это не означает окончательное решение: команда ещё консультируется с техническими специалистами, чтобы определить, удастся ли реализовать режим 60 к/с к релизу или добавить его позже.

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Rockstar пока не раскрывает разрешение, графические режимы, поддержку трассировки лучей и другие технические характеристики.

По мнению технических аналитиков Digital Foundry, главным ограничением является процессор, а не графический чип. Огромный открытый мир, плотный трафик, большое количество NPC, сложная физика и симуляция города создают настолько высокую нагрузку на CPU, что даже PS5 Pro вряд ли сможет обеспечить стабильные 60 к/с. В качестве более реалистичной альтернативы эксперты называют 40 к/с на телевизорах с частотой 120 Гц.

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Пока же официальная позиция Rockstar остаётся простой: 30 кадров в секунду — текущий рабочий показатель, а окончательные технические параметры объявят позже.

Консоли 57
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Комментарии:  226
Ваш комментарий
erkins007

Это норма. Глаз консольщика вообще больше 24 не видит

109
hpi

Норм даже при 30 кадрах.

88
VigitalART

Пк бояре негодуют ,от того что придется в ноябре игру в 30 кадров на ютубе проходить. 🤢

73
PuaJl4eJl

Ну вот о чем я и говорил,2026 год ,а ниче