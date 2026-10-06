Руководитель разработки GTA 6 признался, что в Rockstar иногда всё же жертвуют реализмом ради игроков

Геймеры со всего мира до сих пор помнят историю с реалистично проработанной анатомией коней в Red Dead Redemption 2 и даже превратили эту тема в отдельный мем про "бубенчики"... Сама же студия Rockstar Games всё это время, казалось, лишь подтверждала свою маниакальную страсть к детализации и беспрецедентному реализму в играх. Однако, как выяснилось, разработчики вовсе не пытаются слепо следовать собственному тренду на максимальную достоверность, и у этого есть веские причины — удобство самих игроков.

В последнем интверью соруководитель Rockstar North Роб Нельсон подробно высказался о балансе между правдоподобием и погружением в Grand Theft Auto 6. По словам разработчика, ключевой ориентир команды — это именно эффект присутствия, которому избыточный реализм может только навредить.

Иногда вам необходимо сделать вещи реалистичными, чтобы помочь игроку почувствовать мир. И наоборот — порой приходится сознательно жертвовать реализмом в пользу того, что будет наиболее удобно для пользователя. Достоверность отлично работает на погружение, но когда ее слишком много, игровой процесс становится утомительным и душным. Поэтому мы ищем баланс. Иногда гораздо правильнее проигнорировать или опустить определенные аспекты реальности, если они не работают на ту атмосферу, которую мы стремимся создать.

В качестве наглядного примера Нельсон рассказал о механике, которую студия полностью вырезала из финальной версии GTA 6. На ранних этапах производства авторы планировали заставить игроков ходить по супермаркетам и вручную закупать продукты, чтобы пополнять холодильник в совместном доме Джейсона и Люсии. В итоге от этой идеи отказались: разработчики посчитали, что рутинная покупка еды лишь неоправданно усложнит геймплей. При этом в игре сохранили механику заправки транспорта топливом, но сделали ее настолько быстрой, чтобы она не превращалась в раздражающую преграду во время погонь.

Примечательно, что подобные заявления авторов о компромиссах выглядят весьма забавно на фоне других предрелизных новостей. Буквально на днях стало известно, что в Rockstar наняли целые отдельные команды сценаристов только для создания диалогов прохожих и радио, а в социальных сетях не утихают обсуждения реалистичной анатомии тел персонажей в GTA 6 с детальной деформацией мышц и рельефом кожи.

Судя по всему, в Grand Theft Auto 6 разработчики стараются держать планку качества, но не сильно перегибать. Они явно хотят удивить аудиторию технологическим скачком и вниманием к деталям, не превратив при этом криминальный боевик в обременительный симулятор выживания.