Руководитель Rockstar объяснил выбор песни для первого трейлера GTA 6: это было послание фанатам

Спустя почти три года после выхода дебютного трейлера Grand Theft Auto 6, студия Rockstar Games наконец раскрыла истинный смысл музыкального сопровождения, которое выбрала для анонса игры. В интервью TroisCouleurs ко-глава студии Rockstar North Роб Нельсон объяснил, почему в первом трейлере звучала песня Тома Петти Love Is a Long Road (с англ. Любовь - это долгая дорога).

По словам Нельсона, этот трек стал для команды не просто фоном, а настоящим манифестом. На момент работы над трейлером игра еще не была "полностью сформирована", однако у разработчиков уже было четкое представление о том, чем она станет. Выбор песни оказался символичным посланием фанатам, что путь к релизу будет долгим, но студия приложит все усилия, чтобы сделать проект максимально качественным.

Ранее многие фанаты предполагали, что текст Love Is a Long Road отсылает к отношениям главных героев - Джейсона и Люсии. Нельсон не отрицает эту трактовку, однако его комментарий добавляет более глубокий, человеческий смысл многолетнему ожиданию игры. Он дал понять, что студия разделяла нетерпение аудитории и ждала возможности показать первый тизер GTA 6 так же сильно, как игроки - возможности его увидеть. Релиз GTA 6 намечен на 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.