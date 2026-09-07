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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 148 оценок

Руководитель Rockstar объяснил выбор песни для первого трейлера GTA 6: это было послание фанатам

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Спустя почти три года после выхода дебютного трейлера Grand Theft Auto 6, студия Rockstar Games наконец раскрыла истинный смысл музыкального сопровождения, которое выбрала для анонса игры. В интервью TroisCouleurs ко-глава студии Rockstar North Роб Нельсон объяснил, почему в первом трейлере звучала песня Тома Петти Love Is a Long Road (с англ. Любовь - это долгая дорога).

По словам Нельсона, этот трек стал для команды не просто фоном, а настоящим манифестом. На момент работы над трейлером игра еще не была "полностью сформирована", однако у разработчиков уже было четкое представление о том, чем она станет. Выбор песни оказался символичным посланием фанатам, что путь к релизу будет долгим, но студия приложит все усилия, чтобы сделать проект максимально качественным.

Ранее многие фанаты предполагали, что текст Love Is a Long Road отсылает к отношениям главных героев - Джейсона и Люсии. Нельсон не отрицает эту трактовку, однако его комментарий добавляет более глубокий, человеческий смысл многолетнему ожиданию игры. Он дал понять, что студия разделяла нетерпение аудитории и ждала возможности показать первый тизер GTA 6 так же сильно, как игроки - возможности его увидеть. Релиз GTA 6 намечен на 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии:  18
Ваш комментарий
North235

Сейчас активизируются фанатики (не путать с фанатами) и начнут в песне искать намёки на скрытые детали персонажей и сюжета ))

19
Шрек vs DLSS 5

Какое нафуй послание фанатам? У тебя симс 6, ты на фанатов накакал уже с третьей колокольни!!!

14
Azimut zvuk

"Это было послание фанатам"

Сосите шляпу гои!)

10
Егор Rush

Это новости от Rockstar о том что будет нового в GTA 6 или новый Геймплей а нет это не то тогда🥱

5
Sergo Gromov

Интересно долго думал, что бы такую xуйню придумать 🤣

5
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