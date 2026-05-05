Руководитель Take-Two "в ужасе" от ожидания релиза GTA 6, как и геймеры по всему миру

Совсем недавно глава издательства Take-Two Interactive Штраус Зельник официально подтвердил маркетинговое партнерство с Sony и попытался оправдать непопулярное решение о консольной эксклюзивности GTA 6 тем, что фокус-внимание смещено на «ядро аудитории». Однако, как выяснилось, предстоящий выход грандиозного криминального боевика приносит топ-менеджменту корпорации еще и искреннее чувство сильного страха.
Продолжая делиться подробностями производственного процесса с изданием Bloomberg, Штраус Зельник откровенно рассказал о зашкаливающем уровне ответственности. По словам генерального директора, их конечная цель состоит в том, чтобы дать потребителю проект, «которого тот никогда ранее не испытывал». На фоне такого монументального масштаба психологическое давление внутри корпорации становится заметно для всех на любом уровне.
Быть рядом с линией фронта, наблюдая за подготовкой к запуску такого уровня — это безумно захватывающе. Но одновременно с этим это вселяет самый настоящий ужас. Потому что ожидания заоблачно высоки.
— поделился чувствами Зельник.
Хотя компания никогда заранее не берется приписывать своим проектам заочный триумф до официального релиза, студия Rockstar Games располагает самыми креативными разработчиками в индустрии, считает руководитель. Take-Two со своей стороны лишь стремилась не мешать энтузиазму коллектива и обеспечила программистам «неограниченные финансовые, творческие и человеческие ресурсы», чтобы те смогли довести результат до настоящего совершенства.
Оправдается ли хайп, мы узнаем совсем скоро — Зельник в очередной раз подтвердил, что игра запланирована к выходу 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Однако справедливости ради стоит отметить, что пока большие боссы испытывают «ужас» перед непредсказуемой финансовой гонкой за прибылью, рядовые геймеры по всему миру пребывают в шоке совершенно от другого — от того, насколько чудовищно долго и мучительно пришлось ждать шестую часть серии. Оглядываясь на череду неудач в современной игровой индустрии, часть игроков искренне шутит, что всё еще отказывается верить в отсутствие будущих переносов и возможность реально запустить GTA 6 этим ноябрем.
прогрев такой прогрев. скоро уже перегрев будет
- Страус, какие ощущения у вас перед релизом вашей новой игры?
- Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое.
Плойку из за одной игры точно покупать идея шизоидная а на пк ждать хз когда там, короче мимо
Эту игру ненавидят все уже как вы тошните гта 6
Ну и *** с ней пока не будет на пк и нафиг не надо даже если выйдет позже принцип занести этой поганой конторе даже 1 доллар нет хер им с 5 гта они начали эту войну с пк аудиторией и это плохо