Руководитель Take-Two "в ужасе" от ожидания релиза GTA 6, как и геймеры по всему миру

Совсем недавно глава издательства Take-Two Interactive Штраус Зельник официально подтвердил маркетинговое партнерство с Sony и попытался оправдать непопулярное решение о консольной эксклюзивности GTA 6 тем, что фокус-внимание смещено на «ядро аудитории». Однако, как выяснилось, предстоящий выход грандиозного криминального боевика приносит топ-менеджменту корпорации еще и искреннее чувство сильного страха.

Продолжая делиться подробностями производственного процесса с изданием Bloomberg, Штраус Зельник откровенно рассказал о зашкаливающем уровне ответственности. По словам генерального директора, их конечная цель состоит в том, чтобы дать потребителю проект, «которого тот никогда ранее не испытывал». На фоне такого монументального масштаба психологическое давление внутри корпорации становится заметно для всех на любом уровне.

Быть рядом с линией фронта, наблюдая за подготовкой к запуску такого уровня — это безумно захватывающе. Но одновременно с этим это вселяет самый настоящий ужас. Потому что ожидания заоблачно высоки.

— поделился чувствами Зельник.

Хотя компания никогда заранее не берется приписывать своим проектам заочный триумф до официального релиза, студия Rockstar Games располагает самыми креативными разработчиками в индустрии, считает руководитель. Take-Two со своей стороны лишь стремилась не мешать энтузиазму коллектива и обеспечила программистам «неограниченные финансовые, творческие и человеческие ресурсы», чтобы те смогли довести результат до настоящего совершенства.

Оправдается ли хайп, мы узнаем совсем скоро — Зельник в очередной раз подтвердил, что игра запланирована к выходу 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Однако справедливости ради стоит отметить, что пока большие боссы испытывают «ужас» перед непредсказуемой финансовой гонкой за прибылью, рядовые геймеры по всему миру пребывают в шоке совершенно от другого — от того, насколько чудовищно долго и мучительно пришлось ждать шестую часть серии. Оглядываясь на череду неудач в современной игровой индустрии, часть игроков искренне шутит, что всё еще отказывается верить в отсутствие будущих переносов и возможность реально запустить GTA 6 этим ноябрем.