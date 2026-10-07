Руководитель Xbox опроверг возможность запуска GTA 6 на ПК через облачный гейминг

С момента анонса долгожданной Grand Theft Auto 6 огромное количество игроков волновал только один вопрос — когда игра выйдет на ПК, ведь Rockstar Games снова решила сделать боевик временным консольным эксклюзивом. Сегодня ночью у фанатов появилась надежда на то, что ПК-геймеры смогут лично запустить и опробовать новинку в день релиза через облачный сервис Xbox Cloud Gaming, но всё оказалось не так просто. Руководитель игрового направления Microsoft оперативно прояснил ситуацию.

Если вы вдруг пропустили, всё началось с инсайда от журналиста Тома Уоррена. Он заявил, что стриминг GTA 6 якобы станет эксклюзивом облачной платформы Xbox и это позволит запустить игру любому желающему прямо на своём ПК. Подобный расклад выглядел как идеальная лазейка для ПК-аудитории, не желающей приобретать консоль ради одного тайтла.

Однако надежды игроков быстро развеяло руководство Microsoft. Директор по стратегии Xbox Мэттью Болл выступил с официальным заявлением, опровергнув информацию инсайдера:

Приятно видеть столь высокий ажиотаж вокруг GTA VI и Xbox, однако он также привел к распространению недостоверной информации. Мы с нетерпением ждем выхода GTA VI на консолях Xbox 19 ноября, но игра не будет эксклюзивом для стриминга и не станет доступна на ПК через облако.

Слова Болла окончательно закрыли вопрос об обходе консольного эмбарго со стороны Microsoft. В сообществе такой шаг восприняли с пониманием: издательство Take-Two и студия Rockstar всегда жестко разграничивали консольные и компьютерные релизы, максимизируя прямые продажи на приставках, поэтому запуск полноценного облачного гейминга на ПК в день премьеры противоречил бы финансовой стратегии издателя.

Как бы там ни было, у владельцев PlayStation всегда остается прямой способ запускать свои купленные консольные игры практически на любом портативном устройстве или смартфоне через официальный удаленный доступ Remote Play. Ну а в крайнем случае ПК-игрокам без консолей всегда останется YouTube...