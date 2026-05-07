Руководство Take-Two прячет бюджет GTA VI за общими фразами о "дорогой разработке"

Согласно финансовым данным и отчетам СМИ, бюджет GTA VI может стать рекордным для индустрии, достигнув $2 млрд. Публичные реестры Великобритании показывают, что с 2019 по 2025 год только на зарплаты сотрудников Rockstar North в Эдинбурге было потрачено около $2,1 млрд, при этом сумма не включает расходы других студий и затраты на маркетинг. Официально Rockstar Games и Take-Two Interactive эти цифры пока не подтвердили.

Тем не менее глава Take-Two Штраус Зельник в интервью Business Insider впервые признал, что разработка «была дорогой». Отраслевые аналитики дают более осторожные оценки бюджета — от $1 млрд до $1,5 млрд без учета маркетинга, который значительно вырастет в ближайшее время.

Несмотря на колоссальные вложения, компания планирует удерживать цену ниже «воспринимаемой ценности». По словам Зельника, их миссия — «взимать гораздо меньше той стоимости, которую получает пользователь», ориентируясь на стандартный ценовой диапазон $70–$80.

Релиз игры на PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланирован на 19 ноября 2026 года.