Самая просматриваемая сцена из трейлера GTA 6 - девушка в белом бикини

Трейлер GTA 6 еще не вышел даже неделю назад, а уже набрал 140 миллионов просмотров и десять миллионов лайков. Но если углубиться в статистику, мы узнаем, на что больше всего смотрели эти 100 миллионов человек. Сюрприз-сюрприз, это была девушка на балконе в белом бикини.
Вы, наверное, догадываетесь, почему. Я не буду вам объяснять. Мы все здесь взрослые люди. Но может быть есть и более логичная причина.
С момента выхода трейлера фанаты пытаются узнать, кто же эта девушка в бикини. Кто-то считает, что это просто случайный NPC, тусующийся на вечеринке, а кто-то уверен, что это Люсия.
Так что, возможно, люди просто ставят на паузу и переигрывают эту конкретную сцену снова и снова, нагнетая статистику, чтобы попытаться ответить на вопрос: "Это Люсия?". В конце концов, фанаты обратили внимание на некоторые очень специфические детали, например, пропавшую родинку. Такие детали, которые нужно пересматривать снова и снова, чтобы заметить.
Но, конечно, многие не верят, что это главная причина, по которой люди переигрывают эту сцену. "Они не пытаются выяснить, кто это, они просто возбуждены" - пишет пользователь. "Мы все знаем, почему сообщество так жаждет щелкнуть этот момент" - пишет другой.
Как бы то ни было, трейлер GTA 6 стал ошеломительным успехом для Rockstar, даже несмотря на раннюю утечку. Неудивительно, что люди копаются в нем в поисках хоть крохи информации.
не на девушку! а на ... её большие глаза!
Кстати, да, глаза какие-то бешеные у нее.
Вот же сексисты! Столько черного жира в трейлере, а они смотрят на эту латиноску
сексисты , расисты и гомофобы ! Еще и женщины нравятся !
Ничего подобного. Самая просматриваемая сцена - начало трейлера
Разводняк очередной, большинство не будет проверять на слово поверят
Я открыл новость зная что в ней будет именно такой скриншот. И что в итоге?) Жаль нельзя пожаловаться на новость по причине «обман», такой опции тупо нет. То есть постить тут можно что угодно
А теперь гляньте трейлер в ютубе и убедитесь что это не так ¯\_(ツ)_/¯
пс 37 секунда
оооой неожиданность-то какая, оказывается, что если не надо притворятся для кого-то, то большинству приятно смотреть на симпатичных девушек, а не на каких-нибудь бодипозитивных фемок и размалеванных drag queen
А ведь раньше на грудь три полигона выделялось, и детскому неокрепшему уму хватало..)
Да ладно?
Она офигенная.
Я тоже сразу обратил внимание на большие глаза этой девушки. Вот только заметил когда она так резко повернулась, у нее правый большой глаз так дернулся не естественно. И стало интересно это такая физика будет в игре?
Немудрено. Фигура-то классная.
Не уж то ли в 6й части у баб будет нормальная грудь а не как в 5й сиськи были на уровне
Просто люди любят смотреть на красивых девушек, ничего себе вот это открытие!
фапают видимо на нее просто 😂🤣
Слишком много черноты)
Не прям уж удивлён, что рокстары это добавили. Конечно, на недавней Е3 они нам рассказывали, как важно уважать уродливых женщин, и как они против сeксуализации.
Но основная аудитория и источник денег GTA Online 2- школьники, которые любят сиcьки.
Але, проснись! Это на какой недавней Е3 ты видел Рокстар? Они не ездили туда уже лет как 6.
Да и самой E3 года 3 как уже нет
Роки, вовсе не бывают на всяких Е3, Gamescomaх. У них свои конфы