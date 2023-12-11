Самая просматриваемая сцена из трейлера GTA 6 - девушка в белом бикини

Трейлер GTA 6 еще не вышел даже неделю назад, а уже набрал 140 миллионов просмотров и десять миллионов лайков. Но если углубиться в статистику, мы узнаем, на что больше всего смотрели эти 100 миллионов человек. Сюрприз-сюрприз, это была девушка на балконе в белом бикини.



Вы, наверное, догадываетесь, почему. Я не буду вам объяснять. Мы все здесь взрослые люди. Но может быть есть и более логичная причина.

С момента выхода трейлера фанаты пытаются узнать, кто же эта девушка в бикини. Кто-то считает, что это просто случайный NPC, тусующийся на вечеринке, а кто-то уверен, что это Люсия.



Так что, возможно, люди просто ставят на паузу и переигрывают эту конкретную сцену снова и снова, нагнетая статистику, чтобы попытаться ответить на вопрос: "Это Люсия?". В конце концов, фанаты обратили внимание на некоторые очень специфические детали, например, пропавшую родинку. Такие детали, которые нужно пересматривать снова и снова, чтобы заметить.

Но, конечно, многие не верят, что это главная причина, по которой люди переигрывают эту сцену. "Они не пытаются выяснить, кто это, они просто возбуждены" - пишет пользователь. "Мы все знаем, почему сообщество так жаждет щелкнуть этот момент" - пишет другой.



Как бы то ни было, трейлер GTA 6 стал ошеломительным успехом для Rockstar, даже несмотря на раннюю утечку. Неудивительно, что люди копаются в нем в поисках хоть крохи информации.