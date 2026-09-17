Самое дорогое издание альбома GTA VI обойдётся в $124,98 и получит коллекционное оформление

Rockstar официально подтвердила, что Grand Theft Auto VI получит физическое издание музыкального альбома, причём стоимость самой дорогой версии составит почти 125 долларов. Это особенно примечательно на фоне того, что Ultimate Edition самой игры оценивается в 100 долларов. Кроме того, физическое издание GTA VI, как отмечается в материале, будет содержать код в коробке, тогда как покупатели физического музыкального альбома действительно получат диск.

Grand Theft Auto VI: The Album создаётся в сотрудничестве с Atlantic Records. В альбом войдут 34 оригинальные композиции, призванные передать энергетику мира GTA VI, включая Вайс-Сити и Леониду.

GTA VI: The Album выйдет 19 ноября 2026 года одновременно с самой игрой, а предварительные заказы уже открыты. Отправка физических изданий начнётся с 20 ноября. Покупателям предложат три варианта альбома.

Стандартное издание на CD стоит 19,98 доллара и включает аудиодиск со всем альбомом, буклет и обычную пластиковую коробку. Виниловое издание за 49,98 доллара получит две прозрачные пластинки пурпурного цвета с синими вкраплениями.

Самым дорогим станет Limited Edition Vinyl стоимостью 124,98 доллара. В комплект войдут две прозрачные пурпурные виниловые пластинки, внутри которых находится синяя жидкость. Издание также получит эксклюзивное новое оформление и упаковку, выполненную в узнаваемой стилистике Grand Theft Auto VI.