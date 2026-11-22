Официальный сборник GTA VI: The Album установил рекорд Spotify, собрав 29,85 млн прослушиваний за первые сутки после релиза. По данным InMusic и PopBase, это лучший дебют саундтрека в истории музыкального сервиса. Кроме того, альбом занял 11-е место среди крупнейших музыкальных релизов 2026 года на платформе.

Сборник был выпущен совместно Rockstar Games и Atlantic Records. В него вошли 34 композиции, включая ранее опубликованные хиты и совершенно новые треки, подготовленные для игры. Музыкальная подборка охватывает самые разные жанры — от поп-музыки и R&B до хип-хопа, латиноамериканской музыки, электроники и рока.

Среди представленных исполнителей — Dua Lipa, SZA, Lana Del Rey, Camila Cabello, Travis Scott, Playboi Carti, Cardi B, Justice, Tame Impala, Fred again и Keith Richards.

Особенно отличились три композиции, попавшие в мировой чарт Spotify Daily Global:

Flower in a Hurricane (Justice, Tame Impala, SZA и King Gizzard & The Lizard Wizard) — первое место с 4,739 млн прослушиваний за сутки.

Suzuki (Fuerza Regida) — пятое место с 3,4 млн прослушиваний.

Go Easy (from GTA VI) (Dua Lipa) — 20-е место с 2,336 млн прослушиваний. Композиция дебютировала вместе с полноценным альбомом.

Таким образом, Rockstar удалось превратить музыкальное сопровождение GTA 6 в самостоятельное культурное событие: сборник не просто дополняет атмосферу Вайс-Сити и вымышленного штата Леонида, но и успешно конкурирует с крупнейшими музыкальными релизами года.