Официальный сборник GTA VI: The Album установил рекорд Spotify, собрав 29,85 млн прослушиваний за первые сутки после релиза. По данным InMusic и PopBase, это лучший дебют саундтрека в истории музыкального сервиса. Кроме того, альбом занял 11-е место среди крупнейших музыкальных релизов 2026 года на платформе.
Сборник был выпущен совместно Rockstar Games и Atlantic Records. В него вошли 34 композиции, включая ранее опубликованные хиты и совершенно новые треки, подготовленные для игры. Музыкальная подборка охватывает самые разные жанры — от поп-музыки и R&B до хип-хопа, латиноамериканской музыки, электроники и рока.
Среди представленных исполнителей — Dua Lipa, SZA, Lana Del Rey, Camila Cabello, Travis Scott, Playboi Carti, Cardi B, Justice, Tame Impala, Fred again и Keith Richards.
Особенно отличились три композиции, попавшие в мировой чарт Spotify Daily Global:
- Flower in a Hurricane (Justice, Tame Impala, SZA и King Gizzard & The Lizard Wizard) — первое место с 4,739 млн прослушиваний за сутки.
- Suzuki (Fuerza Regida) — пятое место с 3,4 млн прослушиваний.
- Go Easy (from GTA VI) (Dua Lipa) — 20-е место с 2,336 млн прослушиваний. Композиция дебютировала вместе с полноценным альбомом.
Таким образом, Rockstar удалось превратить музыкальное сопровождение GTA 6 в самостоятельное культурное событие: сборник не просто дополняет атмосферу Вайс-Сити и вымышленного штата Леонида, но и успешно конкурирует с крупнейшими музыкальными релизами года.
Самое интересное что в играх серии музыка со временем пропадает. Так что как говорится слушайте пока доступно.
Ничего особенного в данном, прости хоспаде, творении нет. Но стадо послушно ест то, что велят. Да и сама игра очень посредственная. Видел закрытые форумы фанатиков консольного гейминга, очень много жалоб на начавшуюся дипресию, может и мнимую. И связывают это конечно же с неоправдавшимися надеждами после выхода тридцатиФПСного ГТА 6. Реже, но всё же тоже часто, упоминаются причинами то, что обладатели ПК, которые скоро будут играть в эту игру с четкой картинкой и высоким ФПС, и с современными технологиями, получат куда более лучший опыт от игры. В то время как консольщики заплатили по сути за демо-версию.