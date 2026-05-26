ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 804 оценки

Сегодня могла выйти Grand Theft Auto 6 - игроки вспоминают отменённые отпуска и несбывшийся релиз года

butcher69 butcher69

26 мая 2026 года для миллионов игроков могло стать настоящим праздником: именно сегодня изначально должна была выйти GTA 6. Однако после нескольких переносов долгожданный экшен от Rockstar Games всё ещё остаётся в статусе «ожидания века», а соцсети тем временем заполнили шутки, мемы и воспоминания о сорвавшихся планах.

Многие геймеры заранее собирались брать отпуска, устраивать ночные игровые марафоны и буквально выпадать из жизни на неделю ради возвращения в Вайс-Сити. Теперь всё это превратилось в своеобразный интернет-флешмоб. Пользователи публикуют старые скриншоты с датой релиза и иронизируют над тем, как «играют в GTA 6 прямо сейчас» — хотя самой игры до сих пор нет.

Ситуация особенно показательна на фоне того, насколько огромными стали ожидания вокруг проекта. Каждая новость о GTA 6 мгновенно превращается в событие мирового масштаба, а Rockstar Games фактически живёт по собственным правилам индустрии. Даже обычные переносы здесь воспринимаются как крупная игровая драма.

Дополнительного абсурда добавляет тот факт, что у Rockstar всё ещё можно найти старые публикации с датой релиза 26 мая. А глава Take-Two Штраус Зельник ранее признал, что внутри компании игру переносили ещё раньше, чем об этом сообщили публике.

Похоже, GTA 6 уже стала культурным фененом ещё до релиза. И чем дольше Rockstar тянет с выпуском, тем сильнее растёт ощущение, что индустрия ждёт не просто новую игру, а историческое событие.

24
38
Комментарии:  38
Ваш комментарий
Carissa7517

Держи в курсе, а то давно постов по гта не было

8
Naughty_Kamikaze

Сейчас истинные "богатые" ПКбояре будут писать "Заранее спасибо за бетатест!!! оно нам не надо!!", "ниче подождем, пусть консольщики отполируют!!".
Не могут себе позволить и ПК и дешевую консоль :)
Скорее всего на последние кровные купили сборку, питаясь гречкой и живя в клоповнике

7
вортигонт вортигонтович

не успела выйти гта как уже задолбла

4
MNM 777

По просьбе Naugty_Kamikaze

"Заранее спасибо за бетатест!!! оно нам не надо!!", "ниче подождем, пусть консольщики отполируют!!".

Можно подумать пока 6 ЖТА не выйдет , нам совсем не во что будет играть 😏

4
CTPAuDEP

Разбудите меня когда геймплей покажут.

3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ