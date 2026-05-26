Сегодня могла выйти Grand Theft Auto 6 - игроки вспоминают отменённые отпуска и несбывшийся релиз года

26 мая 2026 года для миллионов игроков могло стать настоящим праздником: именно сегодня изначально должна была выйти GTA 6. Однако после нескольких переносов долгожданный экшен от Rockstar Games всё ещё остаётся в статусе «ожидания века», а соцсети тем временем заполнили шутки, мемы и воспоминания о сорвавшихся планах.

Многие геймеры заранее собирались брать отпуска, устраивать ночные игровые марафоны и буквально выпадать из жизни на неделю ради возвращения в Вайс-Сити. Теперь всё это превратилось в своеобразный интернет-флешмоб. Пользователи публикуют старые скриншоты с датой релиза и иронизируют над тем, как «играют в GTA 6 прямо сейчас» — хотя самой игры до сих пор нет.

Ситуация особенно показательна на фоне того, насколько огромными стали ожидания вокруг проекта. Каждая новость о GTA 6 мгновенно превращается в событие мирового масштаба, а Rockstar Games фактически живёт по собственным правилам индустрии. Даже обычные переносы здесь воспринимаются как крупная игровая драма.

Дополнительного абсурда добавляет тот факт, что у Rockstar всё ещё можно найти старые публикации с датой релиза 26 мая. А глава Take-Two Штраус Зельник ранее признал, что внутри компании игру переносили ещё раньше, чем об этом сообщили публике.

Похоже, GTA 6 уже стала культурным фененом ещё до релиза. И чем дольше Rockstar тянет с выпуском, тем сильнее растёт ощущение, что индустрия ждёт не просто новую игру, а историческое событие.