Сэм Хаузер и Дэн Хаузер становятся богаче даже без GTA 6

Ежегодный рейтинг 350 самых богатых людей Великобритании, опубликованный газетой The Times, ставит Сэма и Дэна Хаузеров на 310-е место – на 2 строчки выше, чем в прошлом году. Два брата входят в число немногих деятелей индустрии видеоигр, попавших в этот список, наряду с другими предпринимателями, такими как Риккардо Заккони и Лиор Шифф.

По сообщениям экспертов, совокупное состояние основателей Rockstar Games достигло бы примерно 405 миллионов фунтов стерлингов. Это примерно на 5 миллионов фунтов больше, чем в предыдущем году, хотя рост меньше, чем зафиксированный в период с 2024 по 2025 год, когда их состояние увеличилось примерно на 50 миллионов фунтов.

Эта цифра особенно значительна, учитывая, что Rockstar уже много лет не выпускала новых основных игр серии. Несмотря на это, доходы от каталога игр остаются очень высокими. В частности, по последним слухам, Grand Theft Auto Online по-прежнему приносит сотни миллионов долларов каждый год.

В статье также отмечается, что в 2020 году состояние братьев Хаузер оценивалось примерно в 300 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, примерно за пять лет их состояние увеличилось бы более чем на 100 миллионов долларов, если бы не выход новой игры GTA.

Считается, что значительная часть этих доходов поступает из внутренней системы роялти Rockstar Games. Согласно отчёту Tax Watch UK, три ключевые фигуры компании — Сэм Хаузер, Дэн Хаузер и Лесли Бензис — наряду с другими сотрудниками имели право на 50% долю операционной прибыли, получаемой от игр Rockstar.

В период с 2014 по 2019 год внутренние роялти Take-Two Interactive, по сообщениям, достигли примерно 2,5 миллиарда долларов. Только в 2017 году Grand Theft Auto V принесла роялти в размере 583 миллионов долларов, а в 2018 году эта цифра составила ещё 383 миллиона долларов.

В настоящее время Сэм Хаузер продолжает занимать пост президента Rockstar Games и курирует разработку Grand Theft Auto VI. Однако Дэн Хаузер покинул Rockstar в 2020 году и основал компанию Absurd Ventures, специализирующуюся на разработке новых видеоигр и других мультимедийных проектов.