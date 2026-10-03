Сэм Хаузер отказался от большого интервью о GTA 6 - президент Rockstar сослался на личные причины

Президент и сооснователь Rockstar Games Сэм Хаузер в последний момент отказался от эксклюзивного интервью о GTA 6 для GQ. Как сообщил журналист издания Сэм Уайт, подготовка к разговору продолжалась около четырёх лет, а само интервью было подтверждено ещё в апреле.

Причину отмены Хаузер объяснил личными обстоятельствами. Никаких подробностей он или Rockstar не раскрыли, поэтому неизвестно, что именно заставило президента студии отказаться от разговора.

Интервью должно было стать особенно заметным событием на фоне активной рекламной кампании GTA 6. Rockstar традиционно крайне неохотно общается с прессой, а Сэм Хаузер и вовсе редко появляется в подобных материалах.

По данным журналистов и представителей сообщества, основными спикерами Rockstar по GTA 6 теперь, вероятно, станут Роб Нельсон и Аарон Гарбут. Именно они могут представить большую часть новой информации об игре в рамках предрелизной кампании.