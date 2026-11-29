На фоне стремительного развития неофициальных ПК-портов Grand Theft Auto VI на Reddit и других социальных сетях появляется всё больше сомнительных публикаций, недостоверных сведений и видеороликов с якобы невероятными достижениями энтузиастов. Пока одни разработчики действительно работают над улучшением производительности и устранением многочисленных технических проблем, другие демонстрируют результаты, которые пока не получили убедительного подтверждения.

Одним из последних примеров стало заявление команды GTAC, чья закрытая сборка GTA VI якобы выдаёт в среднем 66 FPS в разрешении 4K с DLSS на GeForce RTX 2070, выпущенной ещё в 2018 году. Подобные показатели вызвали серьёзные сомнения у пользователей, поскольку большинство существующих на сегодняшний день ПК-портов с трудом достигают 30 FPS даже на значительно более мощных видеокартах, а в некоторых случаях даже с DLSS. Пользователи отмечают, что хотя DLSS действительно способна повысить частоту кадров, сама по себе технология масштабирования не устраняет ограничения производительности, связанные с процессором и неоптимизированным кодом. Заявленные результаты пока не подкреплены независимыми тестами, а специализированный ресурс GTA 6 Port Tracker пометил демонстрацию как неподтверждённую.

Это далеко не первый подобный случай. Ещё 20 ноября пользователи Reddit обнаружили технические несоответствия в одной из публикаций, посвящённых запуску GTA VI на GeForce RTX 5080. В представленных логах видеокарта определялась как устройство с вычислительной архитектурой SM_100, характерной для серверных ускорителей Blackwell, тогда как потребительская RTX 5080 соответствует SM_120. После обнаружения этого несоответствия автор обсуждения на Reddit обновил публикацию, признав демонстрацию поддельной.

В другом случае на Reddit появился видеоролик с демонстрацией GTA VI при 60 FPS, якобы запущенной через последнюю версию SharpEmu. Пользователи скептически отнеслись к представленным результатам и потребовали более убедительных доказательств подлинности показанного игрового процесса.

На фоне подобных заявлений особенно интересно выглядят результаты энтузиастов, подробно документирующих процесс разработки и оптимизации своих сборок. Так, 28 ноября один из разработчиков собственного ответвления VIctory сообщил, что после нескольких дней работы и более сотни экспериментов ему удалось добиться следующих показателей на компьютере с Intel Core i7-12700KF, GeForce RTX 5070 Ti и 64 ГБ оперативной памяти:

24–25 FPS в обычных игровых сценах;

30–32 FPS в менее требовательных сценах;

17–18 FPS при повышенной нагрузке;

До 60 FPS в игровом меню.

По словам энтузиаста, эти результаты были получены без генерации кадров и с использованием графического профиля Xbox Series S. До проведённой оптимизации производительность составляла порядка 9–10 FPS.

Тем временем рядовые пользователи продолжают сталкиваться с многочисленными техническими проблемами. Например, владелец GeForce RTX 3070 и 32 ГБ оперативной памяти сообщил о производительности на уровне 2–4 FPS, отсутствии значительной части игрового мира, стопроцентной загрузке процессора и видеокарты, зависаниях компьютера и последующих вылетах.

Дополнительную путаницу вносит использование технологий генерации кадров. В одном из недавних обсуждений владелец GeForce GTX 1070 заявил, что смог добиться 25 FPS. Однако при более внимательном изучении публикации выясняется, что непосредственно игра отрисовывает лишь 13 кадров в секунду, а остальные создаются посредством генерации промежуточных кадров.

Ситуация усугубляется тем, что некоторые злоумышленники начали выдавать себя за уже известных разработчиков неофициальных ПК-портов GTA VI. Так, основатель проекта XCL под ником ivall сообщил о появлении мошенников, использующих его имя и имена других участников команды для продвижения криптовалюты на базе Solana. Другой разработчик проекта, Остин Эйерс, также предупредил о попытках фишинга с использованием поддельных аккаунтов и серверов Discord.

Кроме того, 27 ноября специализированный ресурс LeonidaPC.wiki предупредил о появлении поддельных серверов Discord и аккаунтов, копирующих имена и аватары разработчиков проектов Leonida и VIctory. По данным ресурса, злоумышленники пользуются в том числе закрытием оригинального сервера Leonida, основанного NotRexed, предлагая пользователям якобы рабочие тестовые сборки GTA VI, которые потенциально могут содержать вредоносное программное обеспечение.

Количество неподтверждённых заявлений о запуске GTA VI на ПК растёт едва ли не в геометрической прогрессии, а заявленные показатели производительности варьируются уже от 60 до 200+ FPS. Обилие недостоверной информации привело к тому, что сами пользователи Reddit начали призывать сообщество не доверять каждому новому видеоролику. Наличие игрового процесса и счётчика FPS на экране само по себе не является доказательством существования работоспособного ПК-порта, особенно при отсутствии технической документации, воспроизводимых результатов и независимых тестов.

Безусловно, прогресс в создании неофициальных ПК-портов GTA VI действительно впечатляет, учитывая, насколько мало времени прошло с начала активной разработки. Однако он пока не настолько ошеломителен, как может показаться после просмотра многочисленных демонстраций на Reddit. Отсутствие публичного доступа к той или иной сборке само по себе не означает, что её разработчики обманывают аудиторию, но на фоне обилия фейков, преувеличений и неподтверждённых заявлений стоит сохранять здоровый скептицизм и не воспринимать каждый новый видеоролик как очередной технологический прорыв.