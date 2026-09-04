Шериф Майами выступила против превращения города в Vice City ради продвижения GTA 6

Шериф округа Майами-Дейд Рози Кордеро-Штутц выступила против планов временно превратить Майами в реальную версию Vice City в рамках рекламной кампании GTA 6. По её мнению, подобная акция может создать негативный образ города и фактически прославлять преступность, с которой местные правоохранительные органы ежедневно борются.

Идея масштабной рекламной кампании появилась в конце августа. Представители округа Майами-Дейд обсуждали с Rockstar Games возможное тематическое оформление города к релизу GTA 6. Среди предложений были брендирование линии метро в стиле Vice City, установка соответствующих люков и оформление международного аэропорта надписями вроде «Welcome to Vice City». Пока ни один из этих планов официально не утверждён.

Однако теперь инициатива столкнулась с серьёзной критикой со стороны местных властей. Шериф Рози Кордеро-Штутц напомнила, что основой серии Grand Theft Auto является криминальный мир, в котором игроки могут заниматься ограблениями, угонять автомобили, торговать наркотиками и совершать другие преступления.

По её словам, правоохранительные органы Майами-Дейд каждый день пытаются бороться с насилием, кражами автомобилей, ограблениями и наркотрафиком. Поэтому шериф считает, что властям стоит задуматься о том, какой сигнал они посылают жителям и туристам, если сами начинают продвигать образ города через вымышленный мир, построенный вокруг преступности.

«Нам необходимо серьёзно подумать о том, какой посыл мы отправляем», — заявила Кордеро-Штутц.

Комиссар Майами-Дейд Хуан Карлос Бермудес также раскритиковал инициативу. Особенно его возмутило предложение временно переименовать международный аэропорт в «Vice City Airport». По его словам, округ десятилетиями создавал репутацию мирового центра туризма, бизнеса, инвестиций и возможностей, поэтому властям следует продвигать настоящий Майами, а не его вымышленную версию, ассоциирующуюся с преступностью и насилием.

Пока неизвестно, будет ли рекламная акция GTA 6 реализована в первоначальном виде после критики со стороны представителей округа. При этом для Майами подобное сотрудничество потенциально может оказаться весьма выгодным: GTA 6 считается одним из самых ожидаемых релизов в истории игровой индустрии, а сама Vice City напрямую вдохновлена реальным Майами.