Скандал с Hot Coffee остался в прошлом: журналисты хвалят смелую интимную сцену между Лусией и Джейсоном в трейлер GTA 6

Похоже, после знаменитого скандала с Hot Coffee Rockstar больше не боится интимных сцен. В новом трейлере GTA 6, который вышел вчера, игроки и журналисты заметили то, чего раньше в серии не было: интимную сцену в душе между Джейсоном и Лусией, поданную не как шутка и не как намек, а как нежный, интимный момент.

Kotaku уже успел разобрать эти три кадра. По их мнению, Rockstar намеренно сняла сцену так, чтобы она читалась как близость, а не как пошлость: единственный свет - закат за окном ванной, никакой игривости в первом кадре, и лишь на третьем появляется браслет домашнего ареста на ноге Лусии. Это напоминание, что даже в объятиях Джейсона она не полностью свободна.

Именно этот контраст и хвалят журналисты. Издание отмечает, что после истории с Hot Coffee, когда вырезанная секс-мини-игра в San Andreas вызвала огромный скандал, Rockstar могла бы навсегда закрыть тему. Но вместо этого студия пошла другим путем: в GTA 6 она показывает секс как часть отношений, а не как повод для смеха или скандала.

Kotaku также напоминает, что раньше в GTA секс либо подразумевался (GTA 3), либо подавался через юмор (Тревор в GTA 5), либо существовал только в вырезанном виде (Hot Coffee). Теперь, по мнению журналистов, серия впервые показывает интимность, которая выглядит "настоящей - и это делает отношения Джейсона и Люсии более живыми, чем все, что мы видели в GTA раньше.

GTA 6 выходит 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S.