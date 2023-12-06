Скандальные братья Тейт высказались против насилия в Grand Theft Auto 6

Релиз ожидаемой Grand Theft Auto 6 состоится не раньше 2025 года, однако новая игра студии Rockstar Games вызвала уже немалый ажиотаж. В сети активно обсуждают будущий проект с открытым миром, который может представить игрокам практически безграничные возможности, и это только после релиза дебютного трейлера. К сожалению, восторг от ролика разделяют далеко не все, и даже скандальные интернет-знаменитости считают нужным обвинить еще невышедшую часть GTA в чрезмерной жестокости.

Подобную мысль высказали печально известные братья Тейт, которые всего за пару последних лет влипли в целую череду неприятных скандалов. Из самых популярных интернет-знаменитостей они отличились весьма грубыми высказываниями в сторону женщин, за что были забанены на самых крупных площадках. После продолжительного затишья они вновь ворвались в инфополе и на этот раз обвинили разработчиков Grand Theft Auto в создании слишком жестоких игр.

Обсуждая первый трейлер GTA 6, они дали ясно понять, что не одобряют жестоких тем в игре. Особенно их пугает возможность "стрелять в полицейских". По мнению братьев Тейт, современные игры должны абстрагироваться от подобных элементов и концентрироваться на других возможностях.

Видеоигры - это не обязательно зло... Я не сторонник того, чтобы кто-то в возрасте до 18 лет - может быть, до 21 года - играл в видеоигры, где целью является стрельба по полицейским. Я просто не думаю, что это полезно для общества. Со всей удивительной графикой, движками и всем тем, что люди вкладывают в эти видеоигры, мне кажется, что можно было бы создать лучшую цель в игре.

— сообщил Эндрю Тейт.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 2025 год для консолей. К моменту выхода игры мы можем еще не один раз увидеть подобные заявления.