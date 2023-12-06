Скандальные братья Тейт высказались против насилия в Grand Theft Auto 6

Релиз ожидаемой Grand Theft Auto 6 состоится не раньше 2025 года, однако новая игра студии Rockstar Games вызвала уже немалый ажиотаж. В сети активно обсуждают будущий проект с открытым миром, который может представить игрокам практически безграничные возможности, и это только после релиза дебютного трейлера. К сожалению, восторг от ролика разделяют далеко не все, и даже скандальные интернет-знаменитости считают нужным обвинить еще невышедшую часть GTA в чрезмерной жестокости.
Подобную мысль высказали печально известные братья Тейт, которые всего за пару последних лет влипли в целую череду неприятных скандалов. Из самых популярных интернет-знаменитостей они отличились весьма грубыми высказываниями в сторону женщин, за что были забанены на самых крупных площадках. После продолжительного затишья они вновь ворвались в инфополе и на этот раз обвинили разработчиков Grand Theft Auto в создании слишком жестоких игр.
Обсуждая первый трейлер GTA 6, они дали ясно понять, что не одобряют жестоких тем в игре. Особенно их пугает возможность "стрелять в полицейских". По мнению братьев Тейт, современные игры должны абстрагироваться от подобных элементов и концентрироваться на других возможностях.
Видеоигры - это не обязательно зло... Я не сторонник того, чтобы кто-то в возрасте до 18 лет - может быть, до 21 года - играл в видеоигры, где целью является стрельба по полицейским. Я просто не думаю, что это полезно для общества. Со всей удивительной графикой, движками и всем тем, что люди вкладывают в эти видеоигры, мне кажется, что можно было бы создать лучшую цель в игре.
— сообщил Эндрю Тейт.
Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 2025 год для консолей. К моменту выхода игры мы можем еще не один раз увидеть подобные заявления.
Это что за клоуны и с чего вдруг их мнение что-то значит?
Это рил клоуны эбаные и просто кончи, у которых беды с башкой. Один из них сам когда-то избил девушку, а теперь пишет, что в играх слишком много неоправданного насилия... Просто мусор, а не люди. Пиарятся как могут.
А что плохого в том чтобы пинать посудомоек?
Напомню, что эти 2 персонажа были задержаны в Румынии по обвинению в в торговле людьми и изнасилованиях.
Просто применяли сливные бачки по назначению.
Какая разница, чпокнет рашен-наташку рота, или две роты?
Сейчас полезут разные мутные личности лишь бы где-то засветиться своим высказыванием на счёт гта 6.
1) Для чего вообще постить такие вот "новости" ?....
2) Что это за ГТА такая "без насилия"?????? Все части ГТА на этом фундаментировались..............
Заходишь значит такой в банк.И говоришь :
- Господа, я очень нуждаюсь в финансах. слышал что в вашем прекрасном заведении есть достаточно свободных средств. Не могли бы вы мне немного помочь в кризисной ситуации?
Если вас не затруднит, положите, пожалуйста, немного денешек в этот мешочек. В противном случае я буду вынужден впасть в депрессию, а у меня даже нет денег на психотерапевта! А еще я черный, гей и инвалид.
- Конечно, сударь, вот ваши денешки. Хорошего дня!
Выходишь из банка, вокруг собрались копы - все тебе улыбаются и кивают головой, желают успехов и процветания, ты идешь, жмешь им руки, переводишь через дорогу бабушек, садишься в свое авто и мчишь (соблюдая все ПДД естественно) покупать себе веганский салат без глютена, который не мог себе позволить еще пару минут назад.
Вот такая вот ГТА ))
Ну да а войны развязывать и прямом эфире показывать убийства это норм...а в играх зло, пусть уж это в играх будет.
Жду комментариев Джека Томпсона, а этих братьев я не знаю.
Томпсоны на минималках?
Толи ещё будет..
Мы не довольны. Ууууууууууу