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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 114 оценок

Скандальные братья Тейт высказались против насилия в Grand Theft Auto 6

Gutsz
Новости

Релиз ожидаемой Grand Theft Auto 6 состоится не раньше 2025 года, однако новая игра студии Rockstar Games вызвала уже немалый ажиотаж. В сети активно обсуждают будущий проект с открытым миром, который может представить игрокам практически безграничные возможности, и это только после релиза дебютного трейлера. К сожалению, восторг от ролика разделяют далеко не все, и даже скандальные интернет-знаменитости считают нужным обвинить еще невышедшую часть GTA в чрезмерной жестокости.

Подобную мысль высказали печально известные братья Тейт, которые всего за пару последних лет влипли в целую череду неприятных скандалов. Из самых популярных интернет-знаменитостей они отличились весьма грубыми высказываниями в сторону женщин, за что были забанены на самых крупных площадках. После продолжительного затишья они вновь ворвались в инфополе и на этот раз обвинили разработчиков Grand Theft Auto в создании слишком жестоких игр.

Обсуждая первый трейлер GTA 6, они дали ясно понять, что не одобряют жестоких тем в игре. Особенно их пугает возможность "стрелять в полицейских". По мнению братьев Тейт, современные игры должны абстрагироваться от подобных элементов и концентрироваться на других возможностях.

Видеоигры - это не обязательно зло... Я не сторонник того, чтобы кто-то в возрасте до 18 лет - может быть, до 21 года - играл в видеоигры, где целью является стрельба по полицейским. Я просто не думаю, что это полезно для общества. Со всей удивительной графикой, движками и всем тем, что люди вкладывают в эти видеоигры, мне кажется, что можно было бы создать лучшую цель в игре.

— сообщил Эндрю Тейт.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 2025 год для консолей. К моменту выхода игры мы можем еще не один раз увидеть подобные заявления.

-10
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Кей Овальд

Это что за клоуны и с чего вдруг их мнение что-то значит?

13
CAN I HABE PIZZA PLS

Это рил клоуны эбаные и просто кончи, у которых беды с башкой. Один из них сам когда-то избил девушку, а теперь пишет, что в играх слишком много неоправданного насилия... Просто мусор, а не люди. Пиарятся как могут.

8
rewgerg43252 CAN I HABE PIZZA PLS

А что плохого в том чтобы пинать посудомоек?

-2
Anton Vasiljev

Напомню, что эти 2 персонажа были задержаны в Румынии по обвинению в в торговле людьми и изнасилованиях.

9
rewgerg43252

Просто применяли сливные бачки по назначению.

Какая разница, чпокнет рашен-наташку рота, или две роты?

-2
SkyGame

Сейчас полезут разные мутные личности лишь бы где-то засветиться своим высказыванием на счёт гта 6.

2
desant1488

1) Для чего вообще постить такие вот "новости" ?....
2) Что это за ГТА такая "без насилия"?????? Все части ГТА на этом фундаментировались..............

1
Floww

Заходишь значит такой в банк.И говоришь :

- Господа, я очень нуждаюсь в финансах. слышал что в вашем прекрасном заведении есть достаточно свободных средств. Не могли бы вы мне немного помочь в кризисной ситуации?

Если вас не затруднит, положите, пожалуйста, немного денешек в этот мешочек. В противном случае я буду вынужден впасть в депрессию, а у меня даже нет денег на психотерапевта! А еще я черный, гей и инвалид.

- Конечно, сударь, вот ваши денешки. Хорошего дня!

Выходишь из банка, вокруг собрались копы - все тебе улыбаются и кивают головой, желают успехов и процветания, ты идешь, жмешь им руки, переводишь через дорогу бабушек, садишься в свое авто и мчишь (соблюдая все ПДД естественно) покупать себе веганский салат без глютена, который не мог себе позволить еще пару минут назад.

Вот такая вот ГТА ))

1
CAT987g

Ну да а войны развязывать и прямом эфире показывать убийства это норм...а в играх зло, пусть уж это в играх будет.

0
Lunersun

Жду комментариев Джека Томпсона, а этих братьев я не знаю.

0
Миханик Шестеренкин

Томпсоны на минималках?

0
Tsssss

Толи ещё будет..

-1
Deniss Petrenko

Мы не довольны. Ууууууууууу

-1