"Следует дождаться реальных данных" - Xbox призывает не верить появившейся информации о продажах GTA 6

Прошло всего несколько дней с момента открытия предзаказов Grand Theft Auto 6. Хотя Rockstar Games и Take-Two Interactive пока не прокомментировали ситуацию с долгожданной игрой, первые сообщения уже появились.

IGN недавно предположила, что количество предзаказов GTA 6 для PlayStation 5 уже превысило количество предзаказов для Xbox Series X|S. Это предположение совпадает с недавними сообщениями о том, что консоли Sony могут быть в дефиците в период Рождества, и что большинство людей выбирают более дорогую версию Ultimate Edition. Согласно веб-сайту, соотношение составляет до 8 к 1.

Хотя эта информация была доступна только фанатскому сообществу сервиса, она быстро распространилась. Windows Central отреагировал на волну возмущения. Портал отправил запрос, на который представитель Xbox ответил заявлением, в котором призвал держаться на расстоянии и терпеливо ждать первых официальных статистических данных.

Это не отражает данные о предварительных заказах. У нас были рекордные заказы. Людям следует дождаться реальных данных, а не полагаться на переходы по партнёрским ссылкам.