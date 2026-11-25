Макс Ферстаппен признался, что провёл за GTA 6 больше 40 часов во время уик-энда Гран-при Лас-Вегаса. Несмотря на увлечение игрой, гонщик Red Bull Racing сумел занять первое место в соревновании, опередив британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри.

Ферстаппен рассказал об этом во время прямой трансляции на следующей неделе после гонки. По его словам, он играл в GTA 6 по утрам и вечерам между обязанностями на трассе.

«В Вегасе я много играл вечером и утром. Всё равно я не могу просто выйти на улицу и погулять», — объяснил пилот.

Гонщик также признался, что из-за GTA 6 и постоянных выступлений за рулём настоящего гоночного автомобиля он совершенно забыл, как играть в Minecraft, хотя у него была запланирована трансляция по этой игре. Ферстаппен пошутил, что ему сложно переключаться между несколькими играми одновременно.

По словам спортсмена, он уже прошёл около 80% сюжетной кампании GTA 6. При этом большую часть основных кат-сцен он пропустил, назвав их слишком скучными. Ферстаппен также мог успеть опробовать различные автомобильные активности, включая драг-рейсинг и гонки по грязи.