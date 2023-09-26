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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 669 оценок

Слух: Grand Theft Auto 6 выйдет уже в 2024 году

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ltdx
Новости

Последние месяцы всевозможные слухи и сплетни о Grand Theft Auto 6 сыпятся словно из рога изобилия, что может означать скорый анонс горячо ожидаемого боевика. Буквально утром поступила инсайдерская информация о том, что этот самый анонс случится уже в конце октября. И вот, последовала новая утечка, согласно которой GTA 6 доберется до релиза уже в 2024 году!

Дата выхода игры засветилась в судебных документах, посвященным слиянию Microsoft и Activision Blizzard. В нем упоминается компания Take-Two Interactive, которая выступает издателем серии, а также есть упоминание, что GTA 6 выйдет в следующем году.

Разработчики утечку пока никак не прокомментировали, но, учитывая, что, согласно различным инсайдам, проект разрабатывается уже второй десяток лет, это запросто может оказаться правдой.

-16
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Камон, она выйдет в 2025г, сливаю секретные данные от проверенных инсайдеров

12
Альберт Кочнев

Слух: Grand Theft Auto 6 выйдет уже в 2077

году

0
Arbalet777

GTA 6 выйдет в 2018 году, даже не сомневайтесь. Вот пруфы -

https://www.playground.ru/gta_6/news/gta_6_vyjdet_v_2018_godu_a_glavnym_geroem_stanet_zhenschina_samye_interesnye_sluhi_o_shestoj_chasti_gta-137431

7
monk70

Информация годичной давности

https://www.playground.ru/gta_6/news/microsoft_raskryla_god_reliza_grand_theft_auto_6-1248239

5
Alex Row

Самая свежая инсайдерская инфа- ни сегодня, ни завтра ГТА 6 не выйдет. Достоверность 100%.

3
HITMAN 5

видно что кто то озабоченный так сильно игрой, что сам себя успокаивает слухами что игра вот вот выйдет

3
RTYWD

Ничем не подкрепленные слухи

2
zatohka

В этих документах и Старфилд в 21 году вышел.

2
AndruhaGruz
0
YeahAmaDuck

И будет переведена на 74 языка, включая клингонский!

0
Влад Герус

Сомневаюсь что рокстары будут душить свою доильную корову (5) ради выпуска шестой серии.

Ещё несколько годиков можете летать на своих опрессорах и крутить лавеху

0