Слух: Grand Theft Auto 6 выйдет уже в 2024 году ©

Последние месяцы всевозможные слухи и сплетни о Grand Theft Auto 6 сыпятся словно из рога изобилия, что может означать скорый анонс горячо ожидаемого боевика. Буквально утром поступила инсайдерская информация о том, что этот самый анонс случится уже в конце октября. И вот, последовала новая утечка, согласно которой GTA 6 доберется до релиза уже в 2024 году!

Дата выхода игры засветилась в судебных документах, посвященным слиянию Microsoft и Activision Blizzard. В нем упоминается компания Take-Two Interactive, которая выступает издателем серии, а также есть упоминание, что GTA 6 выйдет в следующем году.

Разработчики утечку пока никак не прокомментировали, но, учитывая, что, согласно различным инсайдам, проект разрабатывается уже второй десяток лет, это запросто может оказаться правдой.