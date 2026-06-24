Слух: GTA 6 получит полную поддержку DualSense, а так же режимы качества и производительности

Согласно информации, опубликованной в разделе часто задаваемых вопросов на сайте польского ритейлера Media Markt, Grand Theft Auto 6 будет предлагать владельцам консолей текущего поколения выбор между двумя режимами графики.
В официальном ответе на вопрос об оптимизации для PS5 и Xbox Series X подтверждается, что игра получит режим производительности и режим качества. Таким образом, пользователи смогут самостоятельно расставлять приоритеты между высокой частотой кадров и максимальной детализацией картинки в зависимости от своих предпочтений.
Помимо выбора графических настроек, в документе упоминаются и другие технические особенности консольной версии: разработчики используют все преимущества нового оборудования, включая мощные твердотельные накопители, которые обеспечивают практически мгновенную загрузку игрового мира. Владельцы PS5 также смогут насладиться уникальными функциями контроллера DualSense - реалистичное тактильное взаимодействие станет частью игрового процесса, добавляя новые тактильные ощущения при исследовании преступного мира Вайс-Сити.
Тем не менее, данная информация еще не была официально подтверждена компанией Rockstar Games.
ВАУ!! невероятно!!! и так неожиданно!!! а главное меню там будет??
Бедные ракстары, теперь нужно делать 6 различных пресетов качества только для бетки, потом для релиза ещё 4 для соснолек и анлим для пк, не сдюжат)
Не хотелось бы что б консоли ограничивали техническую часть этой игры. Гоняясь за 60 кадрами под железо пс5 они урежут все к хренам. Лучше 30 кадров сейчас и 60 с выходом на пк.
Слух гта 6 когда то выйдет
Примерно такую новусть тоже можно выпустить п издец уже делать нехуй просто вам
А кто то тут говорил про 30 фпс) Полюбому будет выбор либо в 60 фпс играть, либо в 30