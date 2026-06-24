Слух: GTA 6 получит полную поддержку DualSense, а так же режимы качества и производительности

Согласно информации, опубликованной в разделе часто задаваемых вопросов на сайте польского ритейлера Media Markt, Grand Theft Auto 6 будет предлагать владельцам консолей текущего поколения выбор между двумя режимами графики.

В официальном ответе на вопрос об оптимизации для PS5 и Xbox Series X подтверждается, что игра получит режим производительности и режим качества. Таким образом, пользователи смогут самостоятельно расставлять приоритеты между высокой частотой кадров и максимальной детализацией картинки в зависимости от своих предпочтений.

Помимо выбора графических настроек, в документе упоминаются и другие технические особенности консольной версии: разработчики используют все преимущества нового оборудования, включая мощные твердотельные накопители, которые обеспечивают практически мгновенную загрузку игрового мира. Владельцы PS5 также смогут насладиться уникальными функциями контроллера DualSense - реалистичное тактильное взаимодействие станет частью игрового процесса, добавляя новые тактильные ощущения при исследовании преступного мира Вайс-Сити.

Тем не менее, данная информация еще не была официально подтверждена компанией Rockstar Games.