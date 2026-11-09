Слух: GTA 6 получит версию с цензурой для разных стран - из игры могут вырезать наготу и откровенные сцены

В преддверии скорого релиза Grand Theft Auto 6 в сети появились сообщения о том, что Rockstar Games готовит несколько отдельных региональных версий игры с цензурными ограничениями. Первым о готовящихся изменениях сообщил японский блогер и инсайдер под ником Genki, ссылаясь на собственные источники.

По его информации, версия для японского рынка подвергнется существенной цензуре со стороны местной рейтинговой комиссии CERO, которая традиционно придерживается строжайших запретов на демонстрацию обнаженного тела, расчленения и откровенных сцен. Ожидается, что в японской сборке будут скорректированы или полностью вырезаны кадры с обнаженной натурой, эпизоды в стриптиз-клубах и посещение нудистского пляжа в штате Леонида. Ранее схожей правке подвергалась японская версия GTA 5, из-за чего местные геймеры уже сейчас планируют покупать международные или американские цифровые копии ради сохранения авторского видения.

При этом специальная версия может появиться не только в Японии. В мире хватает стран со строгим законодательством в области интерактивных развлечений — в частности, к ним относятся Австралия и Германия. Австралийская комиссия по классификации регулярно отказывает в выдаче рейтинга проектам с демонстрацией употребления наркотиков и сексуального насилия, а немецкие регуляторы исторически требовали снижения уровня жестокости. Вполне вероятно, что для этих регионов также будут выпущены ценузрные версии GTA 6. Судя по всему, разработчики и издательство Take-Two не хотят создавать лишних поводов для скандалов вокруг флагманского блокбастера и готовы пойти навстречу политикам и цензорам.

На существование нескольких различных вариантов игры косвенно указывают и сетевые базы данных. Напомним, ранее в базе данных PSN нашли свежую информацию о релизной версии GTA 6, включая точный размер клиента и системные функции PS5, где уже были зафиксированы отдельные региональные пакеты.

Официальные представители Rockstar Games пока не комментировали слухи о региональных изменениях контента. Grand Theft Auto 6 выйдет уже 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.