Слух: GTA 6 всё же получит дисковое издание - но только через месяц после релиза

Похоже, поклонникам физических копий GTA 6 ещё рано прощаться с дисками. По данным польского издания PPE, которое ранее уже публиковало достоверную информацию о коробочных релизах, полноценная дисковая версия игры может поступить в продажу в декабре 2026 года — примерно через месяц после выхода самой игры.

Согласно публикации, на старте продаж физическое издание GTA 6 будет содержать лишь код для загрузки игры, что вызвало недовольство среди коллекционеров и сторонников традиционных носителей. Однако источник издания утверждает, что позже Rockstar всё же выпустит версию с диском.

Сообщается, что информация была получена от человека, имеющего доступ к данным одного из крупных розничных продавцов. Хотя последние утечки PPE не всегда подтверждались, издание уже неоднократно раньше времени раскрывало детали физических релизов.

В игровом сообществе новость о коробочной версии без диска вызвала серьёзные споры. Многие игроки опасаются, что подобная практика может стать новым стандартом для индустрии и постепенно привести к исчезновению физических носителей. Если пользователи спокойно примут формат «код в коробке», издатели могут всё чаще отказываться от производства дисков.

Впрочем, существует и другое объяснение. По мнению наблюдателей, Rockstar и Take-Two могли намеренно отказаться от дисков на старте продаж, чтобы минимизировать риск утечек. Физические копии нередко попадают в руки покупателей раньше официального релиза, что для одной из самых ожидаемых игр в истории может стать серьёзной проблемой.

Если слух подтвердится, GTA 6 станет ещё одним примером компромисса между цифровым будущим и интересами коллекционеров: сначала игра выйдет в формате коробки с кодом, а полноценное дисковое издание появится позднее.

На данный момент Rockstar официально не подтверждала информацию о декабрьском выпуске версии с диском. Поэтому к этим данным стоит относиться как к слуху, пусть и исходящему от источника с неплохой репутацией.