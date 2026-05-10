Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 783 оценки

Слух из Британии: предзаказы GTA 6 могут стартовать 12 мая по цене 69.99

klitor_lizator klitor_lizator

В сети появилась новая порция слухов о долгожданной Grand Theft Auto VI. На этот раз источником стал аккаунт RockStation в X (Twitter), который поделился сообщением от подписчика.

Согласно этому сообщению, один из британских ретейлеров (название не раскрывается) разослал своим сотрудникам внутренний пресс-пакет. В нём утверждается, что предварительные заказы GTA 6 откроются 12 мая, а рекомендованная розничная цена составит £69.99.

Автор поста, RockStation, признаёт, что на данный момент проверить эту информацию невозможно. Тем не менее, он отмечает, что у него есть связи в сети магазинов Smyth’s (крупный британский ретейлер игр). RockStation пообещал связаться с ними утром, чтобы попытаться прояснить ситуацию и подтвердить или опровергнуть слух.

UPD: Спустя несколько часов после публикации первоначального слуха о предзаказах GTA 6 произошло событие, которое многие фанаты сочли косвенным подтверждением достоверности информации. Спустя несколько часов после публикации пост был удалён самим автором,а его аккаунт стал приватным.

13
13
Lazy Mutton

А могут и не стартовать.

Пользователь ВКонтакте

Тут про тебя гей ходит, что ты слух // Александр Шиков

Пользователь ВКонтакте

Консолота платите по полной // Андрей Павлов

x_nik_x1993

Кратко про ГТА 6: Слух слуха слухиного слуха.

CT3H

Ждём-с трейлер 12 мая значт...

