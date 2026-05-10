Слух из Британии: предзаказы GTA 6 могут стартовать 12 мая по цене 69.99

В сети появилась новая порция слухов о долгожданной Grand Theft Auto VI. На этот раз источником стал аккаунт RockStation в X (Twitter), который поделился сообщением от подписчика.

Согласно этому сообщению, один из британских ретейлеров (название не раскрывается) разослал своим сотрудникам внутренний пресс-пакет. В нём утверждается, что предварительные заказы GTA 6 откроются 12 мая, а рекомендованная розничная цена составит £69.99.

Автор поста, RockStation, признаёт, что на данный момент проверить эту информацию невозможно. Тем не менее, он отмечает, что у него есть связи в сети магазинов Smyth’s (крупный британский ретейлер игр). RockStation пообещал связаться с ними утром, чтобы попытаться прояснить ситуацию и подтвердить или опровергнуть слух.

UPD: Спустя несколько часов после публикации первоначального слуха о предзаказах GTA 6 произошло событие, которое многие фанаты сочли косвенным подтверждением достоверности информации. Спустя несколько часов после публикации пост был удалён самим автором,а его аккаунт стал приватным.