Слух: к выходу GTA 6 уже завтра могут выпустить взлом PS5 с прошивкой 14.22

В преддверии долгожданного релиза Grand Theft Auto VI в сети появилась информация о возможном выпуске нового взлома PlayStation 5, который якобы позволит обойти защиту консоли с прошивкой 14.22 и запускать неофициальные игровые пакеты fPKG. Соответствующий инструмент может стать общедоступным уже завтра, 10 ноября.

Об этом сообщил пользователь KIMUNAKI (@iamWitchKing), ранее публиковавший материалы о взломе консолей PlayStation. В своей публикации в социальной сети X он разместил видеоролик с предполагаемой демонстрацией нового взлома. На кадрах показана работа PlayStation 5, включая системные настройки и запуск нескольких игр, среди которых Severed Steel и Need for Speed Unbound.

Особый интерес представляет заявленная поддержка fPKG — формата неофициальных игровых пакетов, который может использоваться для запуска модифицированных копий игр. Если информация подтвердится, это станет значительным событием для сообщества взломщиков PlayStation 5, поскольку подобные возможности для прошивки 14.22 ранее публично не демонстрировались в виде подтверждённого полноценного решения.

Появление подобного инструмента незадолго до релиза GTA VI может привлечь дополнительное внимание к возможностям взломанной консоли. Впрочем, даже успешный обход защиты PlayStation 5 сам по себе не гарантирует возможность запуска неофициальной копии новой игры Rockstar Games, поскольку для этого может потребоваться преодоление дополнительных механизмов защиты.

Пока независимого подтверждения существования заявленного взлома нет. Если обещанный инструмент действительно станет общедоступным 10 ноября, это может существенно расширить возможности модифицированных консолей PS5. До появления полноценного релиза и технических подробностей информацию следует воспринимать исключительно как слух.