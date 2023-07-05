Слух: карта мира в GTA 6 будет постоянно расширяться вместе с новыми обновлениями

Пока разработчики из студии Rockstar Games выжидают удобного момента для полноценного анонса следующей части Grand Theft Auto, в сети продолжают активно делится различными инсайдами. Новая утечка из авторитетного источника раскрывает особенности открытого мира многообещающего экшена. Если новая информация верна, в GTA 6 игроков ждет постоянно меняющаяся карта.
Как отмечает, журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg у Rockstar были весьма амбициозные планы на мир GTA 6, однако сложности в разработке заставили студии немного их скорректировать. Разработчики отказались от слишком огромного открытого мира, в угоду более привычному для серии масштабу. По данным Шрайера, в новой Grand Theft Auto будет реализована вымышленная версии Майами с дополнительными окрестностями города. Со временем карта мира будет расширяться и сильно изменяться через регулярные контентные обновления. Остается не совсем понятным, коснуться ли изменения только сетевого режима или их можно также будет увидеть в одиночной игре.
О разработке GTA 6 было официально объявлено еще в феврале 2022 года. Последнее время в сети все чаще стали появляться различные утечки и инсайды, что может намекать на скорую демонстрацию игры.
Слух: У того, кто отстал от Рокстаоров и перестал следить за слухами по поводу выхода ГТА 6 улучшился сон, здоровье, потенция и нашел 1 миллион долларов
Будет сложно доставить спец груз из одной точки в другую....
ну почему же? это же r* - сделают таймер в час и страдай хренью)
Этому слуху уже больше года
И да, ток для онлайна. рокстар после выпуска сразу забудет про сингл и начнёт доить онлайн с огромным удовольствием
Я кстати только сейчас об этом подумал - успех 5 части со 100% вероятностью позволит рокам полностью повторить весь этот бред в 6....А значит олды скорее всего опять пролетят(
Я помню как видел тут комент из разряда "щас бы gta ради сингла покупать"
Интересно сколько вообще людей знают gta ток по пятой части. Но да, видимо мы уже в пролёте
Слух: слухи о GTA 6 будут постоянно расширятся вместе с новыми вбросами.
Пирога
Опять слухи эти....
Обновления? Значит будет недоделка.
нет, будет новый online...Вот туда и будут прикручивать новые зоны
Так-то норм было бы, добавь они в игру потом Либерти Сити, даже пускай прямо перенесенный из 4 части. ГТА Онлайн ещё на третий год надоела из-за того, что каждый млиметр уже был изучен вдоль и поперек
евро трак симулятор тоже постоянно "видоизменятся". Симс тоже всю дорогу "видоизменялся". Елдер Скролль Онлине так же "видоизменяется". Надеюсь в гта 6 не такие будут "видоизменения".