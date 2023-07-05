Слух: карта мира в GTA 6 будет постоянно расширяться вместе с новыми обновлениями ©

Пока разработчики из студии Rockstar Games выжидают удобного момента для полноценного анонса следующей части Grand Theft Auto, в сети продолжают активно делится различными инсайдами. Новая утечка из авторитетного источника раскрывает особенности открытого мира многообещающего экшена. Если новая информация верна, в GTA 6 игроков ждет постоянно меняющаяся карта.

Как отмечает, журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg у Rockstar были весьма амбициозные планы на мир GTA 6, однако сложности в разработке заставили студии немного их скорректировать. Разработчики отказались от слишком огромного открытого мира, в угоду более привычному для серии масштабу. По данным Шрайера, в новой Grand Theft Auto будет реализована вымышленная версии Майами с дополнительными окрестностями города. Со временем карта мира будет расширяться и сильно изменяться через регулярные контентные обновления. Остается не совсем понятным, коснуться ли изменения только сетевого режима или их можно также будет увидеть в одиночной игре.

О разработке GTA 6 было официально объявлено еще в феврале 2022 года. Последнее время в сети все чаще стали появляться различные утечки и инсайды, что может намекать на скорую демонстрацию игры.