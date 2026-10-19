Слух: легендарная электронная группа могла вернуться в последний раз для саундтрека GTA 6

Выход долгожданной Grand Theft Auto 6 состоится уже через месяц, и хотя казалось, что разработчики рассказали уже всё самое интересное об игре, для фанатов, похоже, есть еще масса сюрпризов. Один из таких слухов раскрывает несостоявшееся возвращение легенд мировой электронной музыки.

Музыкальный инсайдер Has It Leaked, известный своей достоверной историей сливов из индустрии звукозаписи, сообщил, что Rockstar Games пыталась организовать грандиозный камбэк культового французского дуэта Daft Punk. По информации источников, представители Rockstar вели переговоры с менеджментом распавшегося коллектива, предложив музыкантам собраться для «последнего воссоединения» ради написания оригинального саундтрека к GTA 6. Чтобы убедить дуэт вернуться к совместной студийной работе, разработчики предоставили «фактически неограниченный бюджет».

Судя по всему, Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо, объявившие о распаде группы в 2021 году, сохранили верность своему решению и отклонили щедрое предложение. Как утверждает инсайдер, другой знаменитый французский электронный дуэт — Justice, чья музыка прозвучала в недавнем официальном релизном трейлере шестой части, — изначально был для Rockstar лишь запасным вариантом, «вторым выбором» после Daft Punk.

Пусть и возвращение Daft Punk так и не случилось, судя по всему фанаты остались довольны выбором Justice. По мнению игроков, их более агрессивное, тяжелое и мрачное электро-звучание куда точнее передает напряженную атмосферу ночного криминального мира GTA 6.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.