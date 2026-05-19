Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 801 оценка

Слух о третьем трейлере GTA 6 не подтвердился - инсайдер уже удалил своё сообщение

IKarasik IKarasik

Инсайдер GTA 6 Info, ранее заявивший, что Rockstar якобы выпустит третий трейлер Grand Theft Auto VI «уже сегодня», удалил своё первоначальное сообщение из соцсетей.

Вдыхаем копиум: инсайдер GTA 6 Info сказал, что новый трейлер игры выйдет уже сегодня

Изначально автор утверждал, что ролик должен был выйти в последний вторник перед финансовым отчётом Take-Two Interactive, а в конце трейлера якобы появилась бы надпись «Preorder Now!» с запуском предзаказов. Однако никаких официальных анонсов от Rockstar так и не последовало.

На фоне отсутствия новостей инсайдер вскоре удалил публикацию, из-за чего многие пользователи начали считать информацию недостоверной. На данный момент нет никаких подтверждений того, что новый трейлер GTA 6 действительно выйдет сегодня.

Несмотря на продолжающиеся слухи вокруг возможного старта предзаказов и маркетинговой кампании, Rockstar по-прежнему хранит молчание, а сообщество вновь осталось только с теориями и ожиданиями.

ALEX-220
ArexSOnk

Вся суть инсайдеров. При каждом пуке публиковать инсайд, что событие состоится сегодня/завтра/послезавтра. Не состоялось - удаляем сообщение, ждем следующего пука. И так до сих пор, пока "инсайд" не сбудется. Таким инсайдерам прилюдно надо язык отрезать за брехню. Тогда их станет значительно меньше.

Господин Лидер Мур

Сколько можно это терпеть

xz Dante

Почти одновременно произошли сразу 3 события. Ну это явный намёк на скорый выход Half Life 3

FR1DRIX

Возможно, третий трейлер будет на State of Play, который планируется в конец мая, или начало июня.

P.S или 21 мая.

