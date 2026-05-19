Слух о третьем трейлере GTA 6 не подтвердился - инсайдер уже удалил своё сообщение

Инсайдер GTA 6 Info, ранее заявивший, что Rockstar якобы выпустит третий трейлер Grand Theft Auto VI «уже сегодня», удалил своё первоначальное сообщение из соцсетей.

Изначально автор утверждал, что ролик должен был выйти в последний вторник перед финансовым отчётом Take-Two Interactive, а в конце трейлера якобы появилась бы надпись «Preorder Now!» с запуском предзаказов. Однако никаких официальных анонсов от Rockstar так и не последовало.

На фоне отсутствия новостей инсайдер вскоре удалил публикацию, из-за чего многие пользователи начали считать информацию недостоверной. На данный момент нет никаких подтверждений того, что новый трейлер GTA 6 действительно выйдет сегодня.

Несмотря на продолжающиеся слухи вокруг возможного старта предзаказов и маркетинговой кампании, Rockstar по-прежнему хранит молчание, а сообщество вновь осталось только с теориями и ожиданиями.