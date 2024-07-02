Слух: персонажи в Grand Theft Auto 6 смогут худеть и набирать вес

Многие из нас с нетерпением ждут выхода Grand Theft Auto 6 от Rockstar, чтобы узнать, что она приготовила для своей обширной аудитории игроков. И хотя студия предпочитает не говорить о своем грядущем хите, фанаты то и дело находят какие-то мелкие детали.
Так, согласно последним слухам, в GTA 6 появится динамическая механика тела, которая позволит персонажам терять/набирать вес и наращивать мышцы в зависимости от различных занятий, включая спортзалы, борьбу и употребление пищи. Точно так же, как и в реальной жизни (и в The Sims), физические упражнения сделают вас мускулистым, а чрезмерное поглощение пищи повлечет за собой ожирение.
Данная механика была представлена в Grand Theft Auto: San Andreas, однако исчезла в следующих частях игры. Появление тренажерных площадок было упомянуто среди прочих просочившихся в сеть мировых событий, которые якобы появятся в игре.
Как обычно, пока представители Rockstar Games ничего не подтвердят, все остается только слухами.
они рил подумали что это 1 и тот же чел только после похудения? аххахахахах
овощебаза яснопонятно
Ну вот это правильный подход и никакие свит беби не докопаются. Хочешь играть за жирного перса, пожалуйста
Я представил, как среагируют фемки, если люсию будут всё время делать бочкой) или тощей(хотя я не видел латинок тощих) // Tommi Mortensen
Кто сейчас является главным редактором PlayGround.ru?
я конечно
Дядя Ваня из 2 подъезда
С какой целью интересуешься?
ты головка от х..я конечно
В дурку уже интернет провели?
Прикольно, они изобрели фишку которая была в GTA SA
вроде Люсию можно поднакачать даже // Mikhail Tsyganov
Не ужели они физику сделают продвинутой ведь придется это делать если хотят подобные тонкости учитывать. Видимо с санандреес постили и поняли что пока что не то получается. Тогда интересно физический движок останется прежним а именно Bullet или более продвинутые будут использовать nVidia PhysX или Havok.
Шо, опять? // Владислав Красавчиков
Прикольно конечно, но зачем
чтоб было
Хех. Если так, то, первым делом из главных персонажей сделаю жируху и жирдяя). В SA было забавно наблюдать, как ожиревший перс после короткой дистанции пробежки начинал задыхаться.