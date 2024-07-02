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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 637 оценок

Слух: персонажи в Grand Theft Auto 6 смогут худеть и набирать вес

Gruz_
Новости

Многие из нас с нетерпением ждут выхода Grand Theft Auto 6 от Rockstar, чтобы узнать, что она приготовила для своей обширной аудитории игроков. И хотя студия предпочитает не говорить о своем грядущем хите, фанаты то и дело находят какие-то мелкие детали.

Так, согласно последним слухам, в GTA 6 появится динамическая механика тела, которая позволит персонажам терять/набирать вес и наращивать мышцы в зависимости от различных занятий, включая спортзалы, борьбу и употребление пищи. Точно так же, как и в реальной жизни (и в The Sims), физические упражнения сделают вас мускулистым, а чрезмерное поглощение пищи повлечет за собой ожирение.

Данная механика была представлена в Grand Theft Auto: San Andreas, однако исчезла в следующих частях игры. Появление тренажерных площадок было упомянуто среди прочих просочившихся в сеть мировых событий, которые якобы появятся в игре.

Как обычно, пока представители Rockstar Games ничего не подтвердят, все остается только слухами.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Лидер_Мур

они рил подумали что это 1 и тот же чел только после похудения? аххахахахах

овощебаза яснопонятно

1
Great-heartedElio

Ну вот это правильный подход и никакие свит беби не докопаются. Хочешь играть за жирного перса, пожалуйста

1
Пользователь ВКонтакте

Я представил, как среагируют фемки, если люсию будут всё время делать бочкой) или тощей(хотя я не видел латинок тощих) // Tommi Mortensen

1
Tiger Goose

Кто сейчас является главным редактором PlayGround.ru?

0
Гемор

я конечно

-3
Nodas

Дядя Ваня из 2 подъезда

0
MaxSP

С какой целью интересуешься?

0
Русик_96 Гемор

ты головка от х..я конечно

0
prowkan Гемор

В дурку уже интернет провели?

0
ShishkaBoga

Прикольно, они изобрели фишку которая была в GTA SA

0
Пользователь ВКонтакте

вроде Люсию можно поднакачать даже // Mikhail Tsyganov

0
Egik81

Не ужели они физику сделают продвинутой ведь придется это делать если хотят подобные тонкости учитывать. Видимо с санандреес постили и поняли что пока что не то получается. Тогда интересно физический движок останется прежним а именно Bullet или более продвинутые будут использовать nVidia PhysX или Havok.

0
Пользователь ВКонтакте

Шо, опять? // Владислав Красавчиков

0
GullibleCelia

Прикольно конечно, но зачем

-1
Русик_96

чтоб было

0
Миханик Шестеренкин

Хех. Если так, то, первым делом из главных персонажей сделаю жируху и жирдяя). В SA было забавно наблюдать, как ожиревший перс после короткой дистанции пробежки начинал задыхаться.

-1