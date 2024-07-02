Слух: персонажи в Grand Theft Auto 6 смогут худеть и набирать вес

Многие из нас с нетерпением ждут выхода Grand Theft Auto 6 от Rockstar, чтобы узнать, что она приготовила для своей обширной аудитории игроков. И хотя студия предпочитает не говорить о своем грядущем хите, фанаты то и дело находят какие-то мелкие детали.

Так, согласно последним слухам, в GTA 6 появится динамическая механика тела, которая позволит персонажам терять/набирать вес и наращивать мышцы в зависимости от различных занятий, включая спортзалы, борьбу и употребление пищи. Точно так же, как и в реальной жизни (и в The Sims), физические упражнения сделают вас мускулистым, а чрезмерное поглощение пищи повлечет за собой ожирение.

Данная механика была представлена в Grand Theft Auto: San Andreas, однако исчезла в следующих частях игры. Появление тренажерных площадок было упомянуто среди прочих просочившихся в сеть мировых событий, которые якобы появятся в игре.

Как обычно, пока представители Rockstar Games ничего не подтвердят, все остается только слухами.