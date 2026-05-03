Слух: Rockstar Games уже приступила к производству постеров, билбордов и других рекламных материалов GTA 6

Похоже, что подготовка к масштабной рекламной кампании Grand Theft Auto 6 перешла в активную фазу. Судя по последним сообщениям, Rockstar Games уже запустила процессы, необходимые для того, чтобы новая игра стала главным культурным событием осени.

По данным информационного портала Sportskeeda, компания уже приступила к производству физических рекламных носителей. В частности, в печать отправлены постеры, билборды и физические копии игры - всё это должно появиться в торговых точках и на улицах городов. Этот шаг, по мнению инсайдеров, свидетельствует, что уровень готовности игры достиг стадии "золота", когда её релизная версия практически готова к тиражированию.

Параллельно с этим Rockstar активно ищет кадры для своей маркетинговой команды. Недавно появилось объявление о найме временного продакшн-художника (Production Artist) в нью-йоркский офис. В описании вакансии указано, что специалист займется созданием креативных материалов для глобальной кампании, охватывающей как цифровые медиа (реклама, соцсети), так и физические носители (упаковка, печатная продукция, витрины магазинов).

Судя по всему, релиз GTA 6 действительно состоится 19 ноября этого года на PS5 и Xbox Series X/S. У Rockstar и Take-Two еще есть несколько месяцев, чтобы развернуть обещанную непродолжительную, но очень интенсивную маркетинговую кампанию.