Слух: Rockstar Games уже приступила к производству постеров, билбордов и других рекламных материалов GTA 6

Похоже, что подготовка к масштабной рекламной кампании Grand Theft Auto 6 перешла в активную фазу. Судя по последним сообщениям, Rockstar Games уже запустила процессы, необходимые для того, чтобы новая игра стала главным культурным событием осени.
По данным информационного портала Sportskeeda, компания уже приступила к производству физических рекламных носителей. В частности, в печать отправлены постеры, билборды и физические копии игры - всё это должно появиться в торговых точках и на улицах городов. Этот шаг, по мнению инсайдеров, свидетельствует, что уровень готовности игры достиг стадии "золота", когда её релизная версия практически готова к тиражированию.
Параллельно с этим Rockstar активно ищет кадры для своей маркетинговой команды. Недавно появилось объявление о найме временного продакшн-художника (Production Artist) в нью-йоркский офис. В описании вакансии указано, что специалист займется созданием креативных материалов для глобальной кампании, охватывающей как цифровые медиа (реклама, соцсети), так и физические носители (упаковка, печатная продукция, витрины магазинов).
Судя по всему, релиз GTA 6 действительно состоится 19 ноября этого года на PS5 и Xbox Series X/S. У Rockstar и Take-Two еще есть несколько месяцев, чтобы развернуть обещанную непродолжительную, но очень интенсивную маркетинговую кампанию.
Все таки жалко пекарей, особенно на пг. Им еще 12 лет выплачивать кредит за свои ryzen 5 5600+3060, а тут выходит аж целая новая гта и будет временным консольным экзом, придется как обычно коупить на пг кричать не нужно и спасибо за бета тест, а сами 19 числа на ютубчик смотреть прохождение от Куплинова, пока состоятельные люди с ps5 и xbox будут наслаждаться игрой года.
Первый раз вижу что бы так рекламировали ,обычный шестой патч ☺️
Опять брехня начнётся, до следующего слуха.
Впук
Все это не релевантно, думаю они уже давно все сделали, просто оттягивают момент, Маск был прав они специально оттягивают момент из-за гта онлайн. Дальше больше, следующая новость которая будет касаться ГТА будет не о ГТА 6, а о новом обновлении для онлайна, в этом и суть откладывания релиза гта 6, если это произойдет, то думаю объяснять дальнейшую стратегию рокстар будет излишним.