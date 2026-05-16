Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
Слух: Rockstar устроит "режим максимальной секретности" для прессы при тестировании GTA 6

klitor_lizator klitor_lizator

В сети появилась новая интригующая информация о том, как Rockstar Games планирует организовать пресс-тестирование Grand Theft Auto 6. Согласно заявлению бразильского журналиста П. Х. Лутти Липпе (PH Lutti Lippe), работавшего ранее с такими крупными изданиями, как Omelete и UOL, компания намерена кардинально изменить подход к доступу журналистов к игре.

В подкасте X do Controle Лутти Липпе рассказал, что Rockstar внедрит систему максимальной безопасности и "ни один игровой журналист не получит доступ к этой игре" в домашних условиях. Это означает, что традиционной рассылки предрелизных копий (review codes) не будет. Вместо этого представителей прессы пригласят в некое закрытое локацию, где они смогут опробовать игру под строгим надзором.

Такое решение, если оно подтвердится, направлено на абсолютную защиту проекта от утечек. Rockstar, известная своей любовью к загадкам и секретности, стремится исключить даже малейшую возможность появления в сети фрагментов геймплея или сюжета до официального релиза. Как выразился журналист, никто не получит ключ от тайтла для домашнего обзора, что станет беспрецедентным шагом в современной игровой индустрии. Официальных комментариев от Rockstar Games на этот счет пока не поступало.

KoreanLoki

Приятно видеть работу профессионалов. Когда заветный час х настанет и появится возможность запустить эту игру, это будет событие планетарного масштаба. За первым полетом в космос столько народа не наблюдало как за гта6 будет. Игровая индустрия поделится на то что было до выхода и что будет после. И после гта6 вряд-ли хоть что-то кроме гта7 сможет перешагнуть заданную планку.

TheSkoofLord

Максимальная секретность? Лол. Опять какой-нибудь британский школьник взломает их из туалета и вывалит в сеть все исходники и сюжетные повороты. Rockstar могут хоть ОМОН поставить у входа в офис, но от дырявых серверов и человеческого фактора это их не спасет. Ждем новые сливы на Reddit через неделю после начала тестов.

qDan

Все эти затягивания больше походят на то, что вместо игры "на 12 кончиках из 10..." ожидается пук-среньк уровня типовой многожанровой песочницы. На фоне стабильно выходящего "Жаст Коза" и наконец-то пофикшенного "Кибербага" - нужно показать что-то реально стоящее, а не просто улучшенную версию "ЖТА 5", и судя по всему - с этим возникли серьёзные проблемы, иначе впихивать в тот же ГейПас прошлую игру на солидный срок ради лишних грошей, вместо оплачивания типовой рекламной компании, не пришлось бы.

Беркут Слеер

Рок Стар бездумно завили -- что собираются удивить мир, чем то новым невообразимым, и сейчас все ждут именно этого "удивления", а удивлять на самом деле им просто нечем, особо после китайских и корейских проектов.

BigusDickus

раньше целые уровнт на Е3 показывали, а эти ссут нарезку просто проходки перса показать. еще и запретят журношлюхам писать словосочетание "как в гта5" и тд, гарантирую. но схавают. это я тоже гарантирую. а сюжет будет - поппури из криминальных драм с дебильными смехуечками, которые они назовут сатирой.

