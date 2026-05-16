Слух: Rockstar устроит "режим максимальной секретности" для прессы при тестировании GTA 6

В сети появилась новая интригующая информация о том, как Rockstar Games планирует организовать пресс-тестирование Grand Theft Auto 6. Согласно заявлению бразильского журналиста П. Х. Лутти Липпе (PH Lutti Lippe), работавшего ранее с такими крупными изданиями, как Omelete и UOL, компания намерена кардинально изменить подход к доступу журналистов к игре.

В подкасте X do Controle Лутти Липпе рассказал, что Rockstar внедрит систему максимальной безопасности и "ни один игровой журналист не получит доступ к этой игре" в домашних условиях. Это означает, что традиционной рассылки предрелизных копий (review codes) не будет. Вместо этого представителей прессы пригласят в некое закрытое локацию, где они смогут опробовать игру под строгим надзором.

Такое решение, если оно подтвердится, направлено на абсолютную защиту проекта от утечек. Rockstar, известная своей любовью к загадкам и секретности, стремится исключить даже малейшую возможность появления в сети фрагментов геймплея или сюжета до официального релиза. Как выразился журналист, никто не получит ключ от тайтла для домашнего обзора, что станет беспрецедентным шагом в современной игровой индустрии. Официальных комментариев от Rockstar Games на этот счет пока не поступало.