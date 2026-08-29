Слух: Sony могла отказаться от дисков из-за огромного спроса на GTA 6

Sony якобы решила постепенно отказаться от физических изданий игр, а одной из причин такого шага мог стать ожидаемый огромный спрос на GTA VI. Об этом заявил известный инсайдер Moore’s Law is Dead.

По его словам, Sony могла оценить затраты на производство и распространение десятков, а потенциально и сотен миллионов физических копий новой игры Rockstar и прийти к выводу, что такая модель окажется недостаточно выгодной.

Физические издания требуют расходов не только на сами диски, но и на упаковку, логистику и работу производственных мощностей. При этом с каждой проданной коробочной копии компания получает меньшую долю выручки, чем при цифровой продаже.

Инсайдер считает, что именно ожидаемые масштабы продаж GTA VI могли заставить Sony пересмотреть отношение к физическим носителям. По его оценке, переход к цифровой модели в случае такого релиза способен сэкономить компании сотни миллионов долларов.

Moore’s Law is Dead также утверждает, что решение могло быть принято относительно недавно. По его информации, Sony якобы отказалась от дорогостоящей модернизации производства дисков в Австрии, вместо этого решив сократить направление физических носителей и использовать мощности для выпуска более прибыльных оптических компонентов.

В результате изменения могут затронуть не только PS5, но и стратегию Sony в отношении следующего поколения PlayStation. Компания, предположительно, постепенно движется к модели, в которой цифровые продажи будут играть ещё более значительную роль.

При этом сама Sony пока официально не подтверждала, что отказ от физических игр связан именно с GTA VI или что компания полностью откажется от дисков в будущем. Информация Moore’s Law is Dead остаётся на уровне инсайдерских данных.