Слух: в GTA 6 будет представлена "революционная версия" движка RAGE

Студия Rockstar Games уже давно использует игровой движок RAGE в своих проектах. Его ключевые возможности были раскрыты еще на релизе Grand Theft Auto 4, где была показана на тот момент передовая графика, большой открытый мир и, самое главное, правдоподобная физика. Несмотря на приличный возраст RAGE, разработчики не собираются отказываться от него, и уже в GTA 6 представят его "революционную версию".
По крайней мере, это утверждается в новых слухах, которые исходят от французского издания Rockstarmag. Как сообщается, они опросили внутренние источники в Rockstar Games, которые подтвердили "существенное" улучшение возможностей RAGE. Также на обновление движка указывает их собственное расследование, где они проанализировали технологический прогресс между Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2, использующим RAGE.
Согласно полученным сведениям, в GTA 6 будет представлена девятая версия RAGE. Во многом эта версия движка будет полагаться на технологии, которые были доступны в Red Dead Redemption 2 — взаимодействие с NPC, объемные эффекты и внедрение API Vulkan вместе с DirectX 12.
Для реализации всех амбициозных идей разработчиков Grand Theft Auto 6 многие возможности движка были доработаны до современных стандартов, а также внедрены новые технологии. Среди наиболее прогрессивных новшеств Rockstarmag выделили обновленную физику мира. В игре будет улучшена деформация объектов и поведение предметов при взаимодействии друг с другом. Кроме того, вода будет физически моделироваться в реальном времени. Среди других нововведений в RAGE ожидается продвинутая система управления временем, улучшенное качество рендеринга, особенно в области текстур, и обновленный искусственный интеллект. ИИ должен теперь проявлять более сложную модель поведения.
Слух: в гта6 будет целая планета, там можно будет делать все что угодно, не будет подзагрузок, будет реалистичная графика, физика, анимации
Ты жевешь В наше время Где правят Деньги (Так што Гта 6 будет как они сами захотят Это Же америка там ои сделают ее под себя чтобы всем угадить)
что ты высрал?
Это ирония. 🤦🏻♂️
сомневаюсь. Судя по грамматике, там у человека в голове абсолютная пустота, а для иронии нужны хоть какие то мозги.
Ну он же и начал со слов: "Слух:...", так как со всех щелей только слухи по этой игре, с каждым разом всё более многообещающие. И он ведь тебя не оскорблял, зачем разводить срач?
Но всего этого мы не увидим из-за ограничения консолей. =(
И самое грустное, что всё это дело надо как то еще на Бомжкоробке S заставить работать, а при разработке игры разрабы всегда исходят из самой слабой платформы!
Говорят, что возможно GTA 6 будет лучше чем GTA 5
Говорят, что до выхода игры будут ещё слухи.
От них другого и не ждешь, это вам не беседка с их костыльным гoвнoм, которое лет на 15 устарело.
прикольненько если физики будет такая плотная сеточка и беготня на нейронных сетях какая вода физически моделироваться - смотря о чем идет речь. под физически моделируемой водой я понимаю что е можно зачерпнуть тазиком побегать с ней чтоб она расплескивалась и слить обратно. думаю такое можна сделать без физии но довольна сложна. а в жта5 у бутылок даже не отрабатывают задние (внутренние) сенки. так что скачек в развитии должон быть на самом деле очень большой если будет.
Да ладна буду сами не знаем что они все силы бросили на гта 6.
Даже если слухи полностью не подтвердятся, игра от рокстар всё равно будет некстгеном с великолепной технической частью, как и всегда, а не то гoвно в мишуре, которое высрали сдпроджект под крылом нвидии, делая вид, что вот эти их свистоперделки с освещением - передовые технологии.
Ещё забавно, как это всё дефают местные нищеёбы, которые сидят на 1060 и в принципе не могут даже часть из представленного попробовать.
Так сказал, как будто Рокстар - это гарантия качества…Напомнить какой неиграбельной вышла GTA IV, тогда тоже только и разговоров было про революционные технологии
Вспоминает то что было 15 лет назад, а чего уж тогда гта 1 не вспомнишь? Ниче что после четверки вышли вылизанные до блеска макс пейн и гта5, у которых соотношение графика\оптимизация чуть ли не стандарт качества даже сейчас.