Слух: в GTA 6 будет представлена "революционная версия" движка RAGE ©

Студия Rockstar Games уже давно использует игровой движок RAGE в своих проектах. Его ключевые возможности были раскрыты еще на релизе Grand Theft Auto 4, где была показана на тот момент передовая графика, большой открытый мир и, самое главное, правдоподобная физика. Несмотря на приличный возраст RAGE, разработчики не собираются отказываться от него, и уже в GTA 6 представят его "революционную версию".

По крайней мере, это утверждается в новых слухах, которые исходят от французского издания Rockstarmag. Как сообщается, они опросили внутренние источники в Rockstar Games, которые подтвердили "существенное" улучшение возможностей RAGE. Также на обновление движка указывает их собственное расследование, где они проанализировали технологический прогресс между Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2, использующим RAGE.

Согласно полученным сведениям, в GTA 6 будет представлена девятая версия RAGE. Во многом эта версия движка будет полагаться на технологии, которые были доступны в Red Dead Redemption 2 — взаимодействие с NPC, объемные эффекты и внедрение API Vulkan вместе с DirectX 12.

Для реализации всех амбициозных идей разработчиков Grand Theft Auto 6 многие возможности движка были доработаны до современных стандартов, а также внедрены новые технологии. Среди наиболее прогрессивных новшеств Rockstarmag выделили обновленную физику мира. В игре будет улучшена деформация объектов и поведение предметов при взаимодействии друг с другом. Кроме того, вода будет физически моделироваться в реальном времени. Среди других нововведений в RAGE ожидается продвинутая система управления временем, улучшенное качество рендеринга, особенно в области текстур, и обновленный искусственный интеллект. ИИ должен теперь проявлять более сложную модель поведения.