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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 584 оценки

Слух: в GTA 6 будет реализован самый продвинутый ИИ для копов

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Gutsz
Новости

Погоня от полицейских во всех частях экшенов с открытым миром Grand Theft Auto от Rockstar была одной из главных визитных карточек серии, и будущая часть франшизы не станет исключением. Разработчики игры хорошо осведомлены о том, насколько сильно любят игроки нарушать закон, и поэтому готовят существенное расширение привычной механики. Согласно последним слухам, в GTA 6 появятся самые "умные" копы в истории игр.

Данной информацией поделился автор утечек под ником foxygames_uk, который ранее уже раскрывал некоторые особенности GTA 6 и других ожидаемых игр. Насколько его заявления правдивы, судить сложно, но он утверждает, что получил сведения из надежных источников. По данным инсайдера, в новой Grand Theft Auto будет реализован усовершенствованный искусственный интеллект для управления неигровыми персонажами. Его работа отразится на всем открытом мире, но лучше всего для игроков будет заметна в работе полиции. Во время погонь они станут намного более изобретательными, а также будут запоминать некоторые повадки геймеров. Даже если вы скроетесь от преследования полиции, ваши данные и действия все еще будут оставаться в их памяти, что сделает следующую погоню более уникальной.

Разработка GTA 6 была официально подтверждена студией Rockstar, однако никакой дополнительной информации о проекте разработчики не озвучивали. По некоторым данным, крупный анонс игры может состояться уже в сентябре, когда GTA 5 будет отмечать свое 10-летие.

6
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
kidchegi

Слухи

4
kityara35

До сих пор с теплотой вспоминаю копов в мафии первой. Вот фиг ты проедешь выше 60 мимо мента)

Ну и ИИ врагов в Fear, он был шикарен.

4
DenisVTR

Ну рад за тех кого это ещё забавляет. Но может чё нить ещё интересное придумают, что нибудь поинтереснее гольфа, тенниса и прочего унылого г чем были засыпаны прошлые две части.

2
-zotik-

Я в гольфе часов 100 провел в онлайне)

0
DenisVTR -zotik-

Ну ты извращенец)

0
-zotik- DenisVTR

Ага. Друг говорит если гта 6 и будем брать то только ради гольфа)

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx

копы хотя бы не бесконечны будут? бесконечные машины и вертолёты?

2
СнопакДоминатор

В киберпанк явно лучше.

1
-zotik-

🤣

4
askazanov

Сами вырускают инфу, а потом называют её - слухами, сливами.... Совсем уже разные разрабы за дуроков считают всех ))))

1
Odesseet

Буду ржать в голосину если будет нечто похожее на son of forest в плане ии

0
СнопакДоминатор

Плакать надо будет

2
Mihan_The_Man

Ну если они перестанут из воздуха спавниться, уже хорошо

0
Nomen Ipsum

Ну ведь если рокстары выпустят все свои "алгоритмы копов" без изменений, то это всё равно будет самый продвинутый ИИ. Как бы их еще никто не перепрыгнул. А с их опытом, то мало у кого есть вообще шансов переплюнуть.

Не баг, не фича а визитная карточка)

0
Lvinomord

Особенно в 5 части они продумали копов ага - уехать по трассе не получается,так как копы спавнятся и палят тебя за 2-3 секунды до сброса и надо всё сначала начинать.И лучшим решением это постоянно уезжать в горы,кувыркаясь на своей машине как в цирке.Такой бред

0
-zotik-

В проулке в тени можно спрятаться и от 5 звезд

0