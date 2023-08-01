Слух: в GTA 6 будет реализован самый продвинутый ИИ для копов

Погоня от полицейских во всех частях экшенов с открытым миром Grand Theft Auto от Rockstar была одной из главных визитных карточек серии, и будущая часть франшизы не станет исключением. Разработчики игры хорошо осведомлены о том, насколько сильно любят игроки нарушать закон, и поэтому готовят существенное расширение привычной механики. Согласно последним слухам, в GTA 6 появятся самые "умные" копы в истории игр.
Данной информацией поделился автор утечек под ником foxygames_uk, который ранее уже раскрывал некоторые особенности GTA 6 и других ожидаемых игр. Насколько его заявления правдивы, судить сложно, но он утверждает, что получил сведения из надежных источников. По данным инсайдера, в новой Grand Theft Auto будет реализован усовершенствованный искусственный интеллект для управления неигровыми персонажами. Его работа отразится на всем открытом мире, но лучше всего для игроков будет заметна в работе полиции. Во время погонь они станут намного более изобретательными, а также будут запоминать некоторые повадки геймеров. Даже если вы скроетесь от преследования полиции, ваши данные и действия все еще будут оставаться в их памяти, что сделает следующую погоню более уникальной.
Разработка GTA 6 была официально подтверждена студией Rockstar, однако никакой дополнительной информации о проекте разработчики не озвучивали. По некоторым данным, крупный анонс игры может состояться уже в сентябре, когда GTA 5 будет отмечать свое 10-летие.
Слухи
До сих пор с теплотой вспоминаю копов в мафии первой. Вот фиг ты проедешь выше 60 мимо мента)
Ну и ИИ врагов в Fear, он был шикарен.
Ну рад за тех кого это ещё забавляет. Но может чё нить ещё интересное придумают, что нибудь поинтереснее гольфа, тенниса и прочего унылого г чем были засыпаны прошлые две части.
Я в гольфе часов 100 провел в онлайне)
Ну ты извращенец)
Ага. Друг говорит если гта 6 и будем брать то только ради гольфа)
копы хотя бы не бесконечны будут? бесконечные машины и вертолёты?
В киберпанк явно лучше.
🤣
Сами вырускают инфу, а потом называют её - слухами, сливами.... Совсем уже разные разрабы за дуроков считают всех ))))
Буду ржать в голосину если будет нечто похожее на son of forest в плане ии
Плакать надо будет
Ну если они перестанут из воздуха спавниться, уже хорошо
Ну ведь если рокстары выпустят все свои "алгоритмы копов" без изменений, то это всё равно будет самый продвинутый ИИ. Как бы их еще никто не перепрыгнул. А с их опытом, то мало у кого есть вообще шансов переплюнуть.
Не баг, не фича а визитная карточка)
Особенно в 5 части они продумали копов ага - уехать по трассе не получается,так как копы спавнятся и палят тебя за 2-3 секунды до сброса и надо всё сначала начинать.И лучшим решением это постоянно уезжать в горы,кувыркаясь на своей машине как в цирке.Такой бред
В проулке в тени можно спрятаться и от 5 звезд