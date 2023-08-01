Слух: в GTA 6 будет реализован самый продвинутый ИИ для копов ©

Погоня от полицейских во всех частях экшенов с открытым миром Grand Theft Auto от Rockstar была одной из главных визитных карточек серии, и будущая часть франшизы не станет исключением. Разработчики игры хорошо осведомлены о том, насколько сильно любят игроки нарушать закон, и поэтому готовят существенное расширение привычной механики. Согласно последним слухам, в GTA 6 появятся самые "умные" копы в истории игр.

Данной информацией поделился автор утечек под ником foxygames_uk, который ранее уже раскрывал некоторые особенности GTA 6 и других ожидаемых игр. Насколько его заявления правдивы, судить сложно, но он утверждает, что получил сведения из надежных источников. По данным инсайдера, в новой Grand Theft Auto будет реализован усовершенствованный искусственный интеллект для управления неигровыми персонажами. Его работа отразится на всем открытом мире, но лучше всего для игроков будет заметна в работе полиции. Во время погонь они станут намного более изобретательными, а также будут запоминать некоторые повадки геймеров. Даже если вы скроетесь от преследования полиции, ваши данные и действия все еще будут оставаться в их памяти, что сделает следующую погоню более уникальной.

Разработка GTA 6 была официально подтверждена студией Rockstar, однако никакой дополнительной информации о проекте разработчики не озвучивали. По некоторым данным, крупный анонс игры может состояться уже в сентябре, когда GTA 5 будет отмечать свое 10-летие.