Слух: в GTA 6 может появиться один из самых популярных ведущих подкастов - Джо Роган ©

Вслед за инсайдерской информацией о предполагаемой дате анонса следующей Grand Theft Auto, также появились первые детали об неотъемлемой части серии. Речь пойдет о радиостанциях в GTA 6, которые станут еще ближе к реальному миру, ведь на них появятся подкасты от одного из самых популярных ведущих. Если верить новым слухам, Rockstar Games уже подписала на эту роль самого Джо Рогана.

Про появление Джо Рогана в GTA 6 пишет издание Audioviser, ссылаясь на достоверные источники внутри студии Rockstar. Согласно их данным, в игре Роган появится как ведущий собственной программы "The Joe Rogan Experience" (JRE). Она будет выходить на радио в вечернее время, а также её можно будет прослушать через смартфон игрока. Передача будет оформлена в формате подкаста с приглашенными звездами из мира GTA. На ней будут обсуждать глобальные события в игре, а также иронизировать над привычными для серии вещами: политикой, кино и многим другим.

Для тех, кто не знаком с Джо Роганом - это бывший комментатор UFC и комедийный актер, который в настоящий момент ведет собственный подкаст "The Joe Rogan Experience". Его шоу является одним из самых прослушиваемых передач во всем мире. Он регулярно приглашает самых разных людей - от ученых и философов до знаменитостей и политиков, обсуждая часто "острые" темы. Такое шоу должно идеально сочетаться с разнообразным миром Grand Theft Auto.