Слух: в GTA 6 может появиться один из самых популярных ведущих подкастов - Джо Роган

Вслед за инсайдерской информацией о предполагаемой дате анонса следующей Grand Theft Auto, также появились первые детали об неотъемлемой части серии. Речь пойдет о радиостанциях в GTA 6, которые станут еще ближе к реальному миру, ведь на них появятся подкасты от одного из самых популярных ведущих. Если верить новым слухам, Rockstar Games уже подписала на эту роль самого Джо Рогана.
Про появление Джо Рогана в GTA 6 пишет издание Audioviser, ссылаясь на достоверные источники внутри студии Rockstar. Согласно их данным, в игре Роган появится как ведущий собственной программы "The Joe Rogan Experience" (JRE). Она будет выходить на радио в вечернее время, а также её можно будет прослушать через смартфон игрока. Передача будет оформлена в формате подкаста с приглашенными звездами из мира GTA. На ней будут обсуждать глобальные события в игре, а также иронизировать над привычными для серии вещами: политикой, кино и многим другим.
Для тех, кто не знаком с Джо Роганом - это бывший комментатор UFC и комедийный актер, который в настоящий момент ведет собственный подкаст "The Joe Rogan Experience". Его шоу является одним из самых прослушиваемых передач во всем мире. Он регулярно приглашает самых разных людей - от ученых и философов до знаменитостей и политиков, обсуждая часто "острые" темы. Такое шоу должно идеально сочетаться с разнообразным миром Grand Theft Auto.
О! - Это реально круто! Он как комментатор и хост - идеален. Его ДжоРоганЭксп - вещь. Да и ЮФСи он комментит на самом высоком уровне. Отличная новость, если правда.
Надеюсь в локализации у нас на подкастах будет Владимир Рудольфович)) Не представляю ту атмосферу, под которую я буду разъезжать в Америке, слушая его подкасты.
Рики Джервэйса лучше добавят пусть. Будет снос башки)
Настолько популярный, что я впервые слышу о нём
Пора бы уже что то посущественнее слухов показать, а то возникает вопрос а есть ли вообще игра
Пора бы уже посущественнее думать головой думать, прежде чем писать, а то возникает вопрос - а есть ли у тебя вообще мозг.
А зачем она нужна, если пятерка еще в топ десять по продажам...