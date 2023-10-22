Слух: В GTA 6 появится больше возможностей для романтики и секса

Из предыдущих утечек уже стало известно, что два предполагаемых героя еще не представленной GTA 6 смогут вступить в любовную связь. Но, как бы то ни было, новая игра Rockstar Games не ограничится моногамией, а предоставит обоим больше возможностей для любовных и сексуальных отношений, по крайней мере, если верить новым слухам.

По сути, инсайдер заявил, что в игре будут представлены секс-работники с разными взглядами. Таким образом, в зависимости от своих желаний на тот момент, можно будет выбирать, кому платить за сексуальный контакт. Одним словом, проституция продолжит играть важную роль в серии, характерным элементом которой она является с момента ее зарождения. В конце концов, игрокам она всегда нравилась.

В остальном, только за последние несколько часов выяснилось, что GTA 6 будет графически лучше, чем Red Dead Redemption 2. Это само собой разумеется, учитывая годы, разделяющие эти две игры, и предположительно большие инвестиции в GTA 6, возможно, самую долгожданную видеоигру в истории, даже несмотря на то, что она еще не была представлена.



Ходят слухи, что октябрь 2023 года - это тот месяц, когда мы узнаем больше, но на самом деле трудно оценить достоверность этих слухов, которые часто начинаются как просто домыслы. С другой стороны, GTA 6 рано или поздно должна появиться.

