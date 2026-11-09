Слух: в сеть утекла фоновая музыка GTA 6 для PlayStation 5 - поклонники оценили композицию

В интернете появилась музыкальная композиция, которая, по слухам, будет воспроизводиться на главном экране PlayStation 5 при выборе Grand Theft Auto VI. Запись быстро распространилась в социальных сетях, вызвав обсуждения среди поклонников серии.

Предполагается, что композицию удалось обнаружить в данных PlayStation Network. При этом речь идёт не о музыке главного меню самой GTA 6, а о фоновом сопровождении, которое может звучать в интерфейсе PS5 при выделении значка игры.

Пользователи преимущественно положительно отреагировали на предполагаемую утечку. Некоторые отметили атмосферное звучание с синтезаторными мотивами, напоминающее музыку предыдущих частей Grand Theft Auto. Также появились предположения, что к созданию композиции мог быть причастен Вуди Джексон, ранее работавший над саундтреком GTA 5.

Однако подлинность записи пока не подтверждена, а её происхождение остаётся неизвестным. Не исключено, что опубликованная музыка вообще не имеет отношения к Grand Theft Auto VI.