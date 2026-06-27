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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 888 оценок

Слухи о 39 млн предзаказов GTA 6 могут оказаться фейком: вирусная цифра появилась из-за неверной трактовки прогноза

IKarasik IKarasik

В сети активно разошлась информация о якобы 39 миллионах предзаказов на Grand Theft Auto VI, однако эта цифра не соответствует действительности. Речь идёт о искажённой трактовке аналитического прогноза, а не о реальных данных продаж или подтверждённых предзаказах.

Источником путаницы стала оценка аналитиков из компании SuperData, связанных с индустрией, которые прогнозировали, что Grand Theft Auto 6 может достичь около 38–40 миллионов проданных копий в течение первого года после релиза и принести свыше $3 млрд выручки. Эти расчёты были основаны на интересе аудитории, просмотрах трейлеров и исторических показателях серии, но не имели отношения к фактическим предзаказам.

Аналитики назвали безумные прогнозы продаж GTA 6 даже с ценником в $80 - 30 миллионов копий и $3 миллиардов выручки

Позже эти прогнозные данные были неверно интерпретированы в социальных сетях и мессенджерах — цифру «39 миллионов» начали подавать как уже состоявшиеся предзаказы за первые часы или сутки. Ни Rockstar Games, ни Take-Two Interactive не публиковали никаких официальных данных о предзаказах или продажах игры.

На фоне отсутствия подтверждённой информации и молчания издателя ситуация быстро превратилась в вирусный слух, который многие СМИ и паблики подхватили без проверки источника.

От стандарта до всего контента - все издания GTA 6 и как бонусы предзаказа

Таким образом, речь идёт не о рекордных продажах до релиза, а о типичном случае искажения аналитического прогноза, который в процессе распространения в сети превратился в громкий, но недостоверный «факт».

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Комментарии:  18
Ваш комментарий
TheSkoofLord

Штраус Зельник, прочитав новость о том, что 39 миллионов - это фейк: грустно откладывает золотой ершик для своей новой яхты.

12
Pojilaya kikimora

На планете Земля всего 8 миллионов человек живёт, кто поверил в то, что игра собрала за пару дней 39 миллионов?

9
Pussy Punisher

Если IQ человека хотя бы немного выше стоимости базового издания этой игры, то бредовость этой цифры и так была очевидна.

5
Mark500

Как эти люди делали предзаказы даже не видя официально геймплей?)))

2
Рикочико

В 2-5млн копий могу поверить.

1
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