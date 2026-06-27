Слухи о 39 млн предзаказов GTA 6 могут оказаться фейком: вирусная цифра появилась из-за неверной трактовки прогноза

В сети активно разошлась информация о якобы 39 миллионах предзаказов на Grand Theft Auto VI, однако эта цифра не соответствует действительности. Речь идёт о искажённой трактовке аналитического прогноза, а не о реальных данных продаж или подтверждённых предзаказах.

Источником путаницы стала оценка аналитиков из компании SuperData, связанных с индустрией, которые прогнозировали, что Grand Theft Auto 6 может достичь около 38–40 миллионов проданных копий в течение первого года после релиза и принести свыше $3 млрд выручки. Эти расчёты были основаны на интересе аудитории, просмотрах трейлеров и исторических показателях серии, но не имели отношения к фактическим предзаказам.

Позже эти прогнозные данные были неверно интерпретированы в социальных сетях и мессенджерах — цифру «39 миллионов» начали подавать как уже состоявшиеся предзаказы за первые часы или сутки. Ни Rockstar Games, ни Take-Two Interactive не публиковали никаких официальных данных о предзаказах или продажах игры.

На фоне отсутствия подтверждённой информации и молчания издателя ситуация быстро превратилась в вирусный слух, который многие СМИ и паблики подхватили без проверки источника.

Таким образом, речь идёт не о рекордных продажах до релиза, а о типичном случае искажения аналитического прогноза, который в процессе распространения в сети превратился в громкий, но недостоверный «факт».