Слухи о 39 млн предзаказов GTA 6 могут оказаться фейком: вирусная цифра появилась из-за неверной трактовки прогноза

В сети активно разошлась информация о якобы 39 миллионах предзаказов на Grand Theft Auto VI, однако эта цифра не соответствует действительности. Речь идёт о искажённой трактовке аналитического прогноза, а не о реальных данных продаж или подтверждённых предзаказах.
Источником путаницы стала оценка аналитиков из компании SuperData, связанных с индустрией, которые прогнозировали, что Grand Theft Auto 6 может достичь около 38–40 миллионов проданных копий в течение первого года после релиза и принести свыше $3 млрд выручки. Эти расчёты были основаны на интересе аудитории, просмотрах трейлеров и исторических показателях серии, но не имели отношения к фактическим предзаказам.
Позже эти прогнозные данные были неверно интерпретированы в социальных сетях и мессенджерах — цифру «39 миллионов» начали подавать как уже состоявшиеся предзаказы за первые часы или сутки. Ни Rockstar Games, ни Take-Two Interactive не публиковали никаких официальных данных о предзаказах или продажах игры.
На фоне отсутствия подтверждённой информации и молчания издателя ситуация быстро превратилась в вирусный слух, который многие СМИ и паблики подхватили без проверки источника.
Таким образом, речь идёт не о рекордных продажах до релиза, а о типичном случае искажения аналитического прогноза, который в процессе распространения в сети превратился в громкий, но недостоверный «факт».
Штраус Зельник, прочитав новость о том, что 39 миллионов - это фейк: грустно откладывает золотой ершик для своей новой яхты.
На планете Земля всего 8 миллионов человек живёт, кто поверил в то, что игра собрала за пару дней 39 миллионов?
Если IQ человека хотя бы немного выше стоимости базового издания этой игры, то бредовость этой цифры и так была очевидна.
Как эти люди делали предзаказы даже не видя официально геймплей?)))
В 2-5млн копий могу поверить.